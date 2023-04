Αθλητικά

AEK – ΠΑΟΚ: Επίδειξη δύναμης… και τώρα οι δυο τους

Η «Ένωση» ήταν το απόλυτο αφεντικό στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και θα πάει ισόβαθμη με τον Παναθηναϊκό στην μεταξύ τους αναμέτρηση σε έναν αγώνα που πιθανότατα θα κρίνει το πρωτάθλημα.

Μέσα σε λιγότερο από ένα ημίωρο η ΑΕΚ «καθάρισε» τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική των play off, επικράτησε 4-0 και ετοιμάζεται για το ντέρμπι τίτλου με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή (30/4) στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Ο Τσούμπερ (21΄), ο Μουκουντί (24΄), ο Γκαρσία (77΄) και ο Φερνάντες (86΄) πέτυχαν τα γκολ της Ένωσης, ενώ ο ΠΑΟΚ έμεινε με παίκτη λιγότερο από το 10ο λεπτό, λόγω αποβολής του Κάργα με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Το «ντέρμπι των Δικεφάλων» τελείωσε πριν καν ξεκινήσει! Πριν συμπληρωθεί το ημίωρο ο ΠΑΟΚ ήταν με 10 παίκτες και η ΑΕΚ με 2-0 μπροστά στο σκορ!

Όπως γίνεται κατανοητό, για μια τέτοια εξέλιξη έπρεπε να προκύψει σωρεία λαθών από πλευράς φιλοξενουμένων. Σίγουρα η ΟΠΑΠ Αρένα δημιουργεί ατμόσφαιρα η οποία «πνίγει» τον αντίπαλο, όμως οι παίκτες του Λουτσέσκου θα έπρεπε να είναι πιο επιφυλακτικοί, αφού από δικά τους ατομικά λάθη είχαν ηττηθεί στο ίδιο γήπεδο και στην κανονική σεζόν.

Δεν δικαιολογείται, για παράδειγμα, ο Κάργας να πάει με τις τάπες στον αστράγαλο του Γιόνσον στο 9ο λεπτό και να αντικρίσει -σωστά- απευθείας κόκκινη. Ούτε ο Κοτάρσκι να συνεχίσει να παίζει passing game με τους αμυντικούς του, από τη στιγμή που είχε «δωρίσει» τη μπάλα στον Γιόνσον στο 16΄ και ο Δανός αστόχησε.

Όμως έκανε το ίδιο και στο 21΄ με κακή πάσα στον Σβαμπ, ο οποίος έχασε τη μπάλα μέσα στην περιοχή και ο Στίβεν Τσούμπερ άνοιξε το σκορ. Τρία λεπτά αργότερα από κόρνερ του Χατζισαφί, ο Γιόνσον γύρισε τη μπάλα με κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και ο Μουκουντί έγραψε το 2-0.

Ο ΠΑΟΚ είχε βγει εκτός αγώνα σε χρόνο ρεκόρ. Ίσως θα μπορούσε να ελπίζει σε ένα μικρό θαύμα εάν ο Κωνσταντέλιας αξιοποιούσε την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε στο 41΄, όμως αστόχησε στο τετ-α-τετ με τον Αθανασιάδη.

Όλη η εξέλιξη του παιχνιδιού έδωσε την πολύτιμη δυνατότητα στον Αλμέιδα να κάνει συντήρηση δυνάμεων ενόψει του ντέρμπι τίτλου της Κυριακής. Έτσι, η Ένωση στο β΄ ημίχρονο εγκατέλειψε το ασφυκτικό pressing και την υψηλή ένταση στο παιχνίδι της και άφησε τον ΠΑΟΚ των δέκα παικτών να κρατήσει περισσότερο τη μπάλα.

Στο 70΄, όμως, μπήκε «ορεξάτος» ο Πάουλο Φερνάντες που απείλησε άμεσα σε δύο περιπτώσεις, ενώ είχε και δοκάρι στο 77΄. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Λιβάι Γκαρσία με εξαιρετικό αριστερό σουτ από τη γραμμή της περιοχής, έγραψε το 3-0. Ο Φερνάντες, όμως, «αναζητούσε... απεγνωσμένα» ένα γκολ και το πέτυχε με έξοχο τρόπο στο 86΄ διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

Διαιτητής: Τόμπιας Στίλερ (Γερμανία)

Κίτρινες: Άμραμπατ - Σβαμπ

Κόκκινη: Κάργας (9΄)

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Χατζισαφί, Γιόνσον, Άμραμπατ (70΄ Φερνάντες), Πινέδα (59΄ Μάνταλος), Γκατσίνοβιτς (70΄ Ελίασον), Τσούμπερ (79΄ Γαλανόπουλος), Γκαρσία (79΄ Φαν Βέερτ)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Ράφα Σοάρες, Κάργας, Ίνγκασον (67΄ Σάστρε), Κετζιόρα, Ντάντας (75΄ Ντάντας), Σβαμπ, Ελ Καντουρί (75΄ Ολιβέιρα), Κωνσταντέλιας (75΄ Μπίσεσβαρ), Ζίβκοβιτς, Τόμας (21΄ Νάσμπεργκ)

