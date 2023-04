Αθλητικά

Ολυμπιακός - Φενερμπαχτσέ: Νίκη για τους Πειραιώτες και πρώτο βήμα για το Final Four της Euroleague

Με απίθανο δεύτερο ημίχρονο και φοβερό Κάνααν ο Ολυμπιακός πέτυχε την πρώτη από τις τρεις νίκες που θέλει για να βρεθεί στο Final -4 της Euroleague

Με πέντε εύστοχα τρίποντα σε ισάριθμες προσπάθειες στην 3η περίοδο ο Αϊζάια Κέιναν μετέτρεψε το ντέρμπι με τη Φενερμπαχτσέ σε... μονόλογο του Ολυμπιακού, στο Game 1 των πλέι οφ της Euroleague. Συνολικά ο Ολυμπιακός ευστόχησε σε 16/29 τρίποντα στη νίκη του με 79-68 επί της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη, και το 1-0 στη σειρά. Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν πάντως ο πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών, με 19 πόντους (3/6 τρίποντα), 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Διψήφιος με 11 πόντους ήταν και ο Σακίελ ΜακΚίσικ που... κράτησε τα δικά του τρίποντα για το τέλος.

Η 8η στην κανονική περίοδο της Euroleague, Φενέρ, έβαλε πάντως δύσκολα στους «ερυθρόλευκους» στο α΄ μέρος και τέλειωσε το ματς με 9/20 τρίποντα. Με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ ο Τζόναθαν Μότλεϊ αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ της ομάδας της Κωνσταντινούπολης, ενώ διψήφιοι ήταν και οι Νταϊσόν Πιερ (13π.), Μάρκο Γκούντουριτς (12π.) και Νάιτζελ Χέιζ (11π.). Ο Νικ Καλάθης σημείωσε 7 πόντους με 1/7 δίποντα, 1/4 τρίποντα και 2/2 βολές, ενώ μοίρασε 2 ασίστ. Στο μηδέν έμεινε σε πόντους ο Τάιλερ Ντόρσεϊ εγκλωβισμένος στην άμυνα του Τόμας Ουόκαπ, ενώ μάζεψε 5 ριμπάουντ. Ο Ουίλμπεκιν, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα, ήταν ανέτοιμος μετά τον τραυματισμό του και δεν αγωνίστηκε στο Game 1.

Την Παρασκευή (28/4, 21:30), ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να κάνει το 2-0 απέναντι στον σύλλογο της Τουρκίας και να ταξιδέψει εν συνεχεία στην Κωνσταντινούπολη.

O γενικός διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός Νίκος Λεπενιώτης παρέδωσε μία ανθοδέσμη στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, στην πρώτη επιστροφή του στο ΣΕΦ ως αντίπαλος.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 37-35, 63-51, 79-68

Mε Ουόκαπ, Κέιναν, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ μπήκε στο παρκέ ο Ολυμπιακός στο εναρκτήριο τζάμπολ. Ο Ιτούδης ξεκίνησε τους Καλάθη, Ντόρσεϊ, Πιέρ, Χέιζ και Τζεκίρι.

Ο Ουόκαπ για τον Ολυμπιακό και ο Χέιζ για τη Φενερμπαχτσέ ξεχώρισαν μετά το τζάμπολ, με τον πρώτο να σημειώνει γρήγορα επτά πόντους για τους Πειραιώτες και τον δεύτερο πέντε για την τουρκική ομάδα. Ο Τόμας Ουόκαπ, εκτός από «ζεστός» στην επίθεση, έπαιξε εξαιρετική άμυνα πάνω στον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Το +7, 14-7, μετά από τρίποντα των Κέιναν, Ουόκαπ και 2/2 βολές του Φαλ αποδείχτηκε, όμως εύθραυστο, όταν η Φενέρ βρήκε απαντήσεις με τους Νικ Καλάθη και Νταϊσόν Πιερ. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πέρασε τον Σλούκα στη θέση του Ουόκαπ, τον Λαρεντζάκη αντί του Κέιναν και αργότερα τον Μπλακ στο «5» στη θέση του Φαλ. Όμως, η Φενέρ προσπέρασε με 16-7 με 2/2 βολές του Καλάθη. Το τρίποντο του Βεζένκοφ (19-17) ήταν... ανάσα, αλλά ο Μότλεϊ ισοφάρισε σε 19-19 από τη γραμμή των βολών και ο Πιερ διαμόρφωσε το σκορ της 1ης περιόδου 19-21. Δύο λάθη μόνο ο Ολυμπιακός και ένα η Φενέρ στην 1η περίοδο.

Με τον Χέιζ να φτάνει τους 8 πόντους, η Φενερμπαχτσέ ξέφυγε με +5, 21-26, στα πρώτα λεπτά της 2ης περιόδου. Ο Μπαρτζώκας έριξε στο παρκέ τους ΜακΚίσικ (αντί του Παπανικολάου) και Πίτερς (αντί Βεζένκοφ). Ένα μεγάλο τρίποντο του Λαρεντζάκη (24-26), το εντυπωσιακό κόψιμο του Μπλακ στον Χέιζ αμέσως μετά και το καλάθι του ΜακΚίσικ που ακολούθησε έφεραν το παιχνίδι στα ίσα (26-26). Ο Σλούκας δεν είχε βοηθήσει και έδωσε τη θέση του στον Ουόκαπ, ενώ στο παρκέ επέστρεψαν και οι Φαλ, Παπανικολάου. Όμως, ο Μάρκο Γκούντουριτς με πέντε δικούς του σερί πόντους άφησε στο -5 τον Ολυμπιακό (26-31), ενώ ο Μότλεϊ έδωσε και προβάδισμα με +6 στη Φενέρ (26-32). Ο Ολυμπιακός απάντησε με σερί 8-0, με τους Βεζένκοφ και Φαλ να βγαίνουν μπροστά σε ένα κρίσιμο σημείο (34-32). Το τρίποντο του πολύ καλού Ντεσόν Πιερ ήταν... αχρείαστο για την ομάδα του Πειραιά (34-35). Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων», Κώστας Παπανικολάου, όμως με δικό του τρίποντο έστειλε στο +2 τους Πειραιώτες στ’ αποδυτήρια στο ημίχρονο (37-35).

Ο Αϊζάια Κέιναν ήταν το κεντρικό πρόσωπο της 3ης περιόδου. Ο Αμερικανός γκαρντ «ξεκλείδωσε» και με τέσσερα εύστοχα τρίποντα σε αυτό το διάστημα (πέντε από το εναρκτήρι τζάμπολ) μετέτρεψε το ντέρμπι σε μονόλογο του Ολυμπιακού (57-49). Για να ευστοχήσει σε ένα ακόμη τρίποντο ο Σάσα Βεζένκοφ (60-49) και ο κόσμος να μην σταματά να τραγουδά στις κερκίδες του ΣΕΦ. Οι Χέιζ και Πιερ είχαν απαντήσει κι εκείνοι πάντως με τρίποντα. Ο Μότλεϊ μείωσε σε 60-51 και ο Κέιναν ευστόχησε στο έκτο του τρίποντο στο ματς και 5ο στην 3η περίοδο, 8΄΄ πριν την ολοκλήρωσή της, για το 63-51.

Ένα σερί 7-0 της Φενέρ, από Γκούντουριτς και Μότλεϊ, ανησύχησε τον Ολυμπιακό που βρέθηκε από το +12 στο +5 (63-58). O Σλούκας πέτυχε τους πρώτους πόντους στο παιχνίδι του (65-58), ενώ ο Μπλακ πήρε το 3ο φάουλ του Μότλεϊ και ήταν εύστοχος στις βολές (67-58). Ο Σλούκας βρήκε στόχο έξω από τα 6.75 και ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο +12 (70-58) με πέντε λεπτά ν’ απομένουν για τη λήξη. Ο ΜακΚίσικ πέτυχε νέο τρίποντο (73-58) και όταν ο Έντουαρντς είχε τρίποντη απάντηση (73-61), ο Αμερικανός του Ολυμπιακού έκανε το “back to back” από τη γραμμή του τριπόντου (76-61). Με νέο τρίποντο του ΜακΚίσικ και 16/29 του Ολυμπιακού στο ματς, οι Πειραιώτες προσπέρασαν και με 79-64. Ο Μότλεϊ μείωσε σε 79-66, ο Γκούντουριτς σε 79-68 και πλέον απέμεναν 50΄΄, αλλά όλα είχαν κριθεί.

Διαιτητές: Πέρεθ (Ισπανία), Ντιφαλά (Γαλλία), Ορντόφ (Κροατία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 7 (1), Κέιναν 18 (6), Λαρεντζάκης 3 (1), Φαλ 9, Σλούκας 5 (1), Βεζένκοφ 19 (3), Παπανικολάου 3 (1), Πίτερς, Μπλακ 4, ΜακΚίσικ 11 (3)

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Δημήτρης Ιτούδης): Μότλεϊ 15, Μπίρσεν, Χαζέρ, Έντουαρντς 6 (1), Μαχμούτογλου, Χέιζ-Ντέιβις 11 (2), Πιερ 13 (3), Τζεκίρι 4, Γκούντουριτς 12 (2), Ντόρσεϊ, Καλάθης 7 (1).

