Εκλογές 2023: Ρεκόρ για τη συμμετοχή των κομμάτων

Έληξε η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τη συμμετοχή των κομμάτων στις εκλογές της 21ης Μαΐου.

Τα μεσάνυχτα έληξε η προθεσμία για την υποβολή στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου των δηλώσεων των ονομάτων και των εμβλημάτων κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων που προτίθενται να λάβουν μέρος στις εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου.

Η συμμετοχή των κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου, έχει ξεπεράσει κατά πολύ την αντίστοιχη τον περασμένων βουλευτικών εκλογών του 2019. Έχουν υποβληθεί 47 συμμετοχές κομμάτων, συνασπισμών κομμάτων αλλά και μεμονωμένων υποψηφίων. Χαρακτηριστικό είναι ότι, στις εκλογές του 2019, είχαν συμμετάσχει 30 κόμματα.

Το κόμμα "ΕΑΝ" του πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αναστάσιου Κανελλόπουλου έχει ήδη καταθέσει το σχετικό φάκελο υποψηφιότητας, όπως και το κόμμα "Έλληνες" του Ηλία Κασιδιάρη, στο οποίο φέρεται να έχει την ηγεσία ο απόστρατος ταξίαρχος και πρώην καθηγητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων Δημήτρης Χατζηλιάδης.

Τα μεσάνυχτα του Σαββάτου λήγει η προθεσμία για τα ψηφοδέλτια των κομμάτων, δηλαδή ποιοι θα είναι υποψήφιοι βουλευτές σε κάθε κόμμα και την ερχόμενη Τρίτη, 2 Μαΐου 2023 θα γίνει η ανακήρυξη των συνδυασμών και συνδυασμών κομμάτων.

