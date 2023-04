Κοινωνία

Φρίκη: Ανήλικη γέννησε το παιδί του βιαστή της

Παιδί έπεσε θύμα του προστάτη της, ο οποίος τη βίασε αντί να την προσέχει. Η τραγική ιστορία της κοπέλας που σήμερα είναι 19 ετών.

Την τραγωδία που έζησε μία νεαρή από τη Συρία άκουσε η έδρα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης. Η κοπέλα κατήγγειλε πως, όταν ήταν 16 ετών έμενε μαζί με τις δύο αδερφές της μαζί με έναν 30χρονο, τότε, Αιγύπτιο, ο οποίος είχε αναλάβει προσωρινά τη φροντίδα τους, με τη συναίνεση της μητέρας της που βρισκόταν στη Γερμανία, βιάστηκε και γέννησε το παιδί του βιαστή της.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να δικαστεί για βιασμό και για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια. Μετά την απολογία του, σήμερα (26/4), το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης διέκοψε την εκδίκαση της υπόθεσης, λόγω παρελεύσεως του ωραρίου.

Η παθούσα κατέθεσε κεκλεισμένων των θυρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 19χρονη (σήμερα) κοπέλα κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος είχε αναλάβει τη φροντίδα της ίδιας και μικρότερων αδελφών της.

Για το επίδικο βράδυ είπε ότι ο 30χρονος (τότε) της έδωσε μια πορτοκαλάδα που περιείχε κάποια ουσία. Όταν αυτή ζαλίστηκε και πήγε στο δωμάτιο της, την ακολούθησε και προχώρησε σε ερωτικές πράξεις, χωρίς τη συναίνεση της.

«Είχα ζαλιστεί και δεν μπορούσα να αντιδράσω. Δεν τον ήθελα ποτέ. Με βίασε» φέρεται πως επισήμανε η παθούσα, αντικρούοντας τον ισχυρισμό του κατηγορουμένου πως είχαν ερωτική σχέση και επρόκειτο να παντρευτούν.

«Η μαμά της μού ζήτησε να προσέχω τα παιδιά. Είχε νοικιάσει σπίτι της η μητέρα της στο δικό μου όνομα. Μέναμε όλοι μαζί. Κάναμε φιλιά, αγκαλιές. Ένα βράδυ όταν κοιμήθηκαν τα παιδιά ήρθε και με πήρε αγκαλιά. Εγώ δεν ήθελα. Κάναμε σχέση. Μετά με πιάσανε γιατί δεν είχα χαρτιά και πήγα φυλακή – 4 μήνες για ναρκωτικά.

Εκεί με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι είναι έγκυος. Ήθελε να αποβάλει αλλά εγώ δεν ήθελα. Όταν βγήκα μου ζήτησε να χωρίσουμε. Μου είπε ότι έχασε το μωρό. Φοβόταν τον πατέρα και τη μάνα της. Πήγαμε στο νοσοκομείο για να γεννήσει.

Όταν γεννήθηκε το παιδί μείναμε μαζί ενώ μετά δεν ήθελε να με παντρευτεί. Μια μέρα μαλώσαμε και πήρε τηλέφωνο τη μάνα της. Είπε ψέματα για το βιασμό για να πάρει άδεια παραμονής. Η μάνα της τα έκανε όλα επειδή μαλώσαμε. Αυτή έφυγε με γκόμενο στη Γερμανία και άφησε τα παιδία μόνα τους», ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος, κατά την απολογία του.

Το χρονικό της φρικιαστικής υπόθεσης

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 16χρονη (τότε) Σύρια εισήλθε στην Ελλάδα, με δύο ακόμη αδέλφια της, ηλικίας 14 και 9 χρονών, το καλοκαίρι του 2019. Ο πατέρας τους έμεινε στην Τουρκία ενώ η μητέρα τους ζούσε στην Γερμανία, όπου ήταν ο τελικός προορισμός τους. Αρχικά φιλοξενήθηκαν για λίγες μέρες σε οικογενειακούς φίλους και στη συνέχεια έμειναν για ένα μήνα σε συγγενείς με τη μητέρα τους η οποία στο μεταξύ είχε μεταβεί από τη Γερμανία στη Θεσσαλονίκη.

Επιχείρησαν να ταξιδέψουν με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα αλλά δεν τα κατάφεραν, οπότε η μητέρα επέστρεψε στη Γερμανία, απ’ όπου θα δρομολογούσε τις διαδικασίες για να επιτευχθεί νομίμως η οικογενειακή επανένωση. Για τον σκοπό αυτό η μητέρα μίσθωσε ένα διαμέρισμα στην περιοχή της Νεάπολης – Συκεών και συμφώνησε με τον 30χρονο κατηγορούμενο, ο οποίος τυγχάνει μακρινός συγγενής τους, να αναλάβει τη φροντίδα των ανηλίκων κοριτσιών της μέχρι να επιτευχθεί η μετάβασή τους στη Γερμανία, ενώ η μητέρα κάλυπτε τις δαπάνες διαβίωσης στέλνοντας χρήματα. Ο κατηγορούμενος είχε διοριστεί και επίτροπος των ανηλίκων με δικαστική απόφαση. Αρχικά μετέβαινε στο μισθωμένο διαμέρισμα μία με δύο φορές την εβδομάδα, παραμένοντας λίγες ώρες, ενώ από τα τέλη του καλοκαιριού εγκαταστάθηκε μόνιμα διανυκτερεύοντας το μεγαλύτερο διάστημα.

Ένα βράδυ εντός Οκτωβρίου ή Νοεμβρίου κι ενώ οι αδελφές της κοιμόταν, ο κατηγορούμενος προσέφερε στην 16χρονη ένα ποτήρι πορτοκαλάδα το οποίο περιείχε άγνωστη ουσία και αυτή αισθάνθηκε αδιαθεσία και υπνηλία. Την ακολούθησε στο υπνοδωμάτιο, την απώθησε στο κρεβάτι και έχοντας κάμψει τις αντιστάσεις της, τη βίασε. Ξύπνησε λίγες ώρες αργότερα διαπίστωσε ότι αιμορραγούσε, όταν ζήτησε εξηγήσεις εκείνος ισχυρίστηκε ότι τη βιντεοσκόπησε απειλώντας την ότι εάν αποκαλύψει τι είχε συμβεί θα δημοσίευε το υλικό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατέστη τελικά έγκυος κάτι που αντιλήφθηκε μετά τον 5ο μήνα της κύησης, διάστημα κατά το οποίο ο κατηγορούμενος κρατείτο ήδη στις φυλακές για άλλη υπόθεση. Όταν αποφυλακίστηκε και ενημερώθηκε για την εγκυμοσύνη προσφέρθηκε να την παντρευτεί αλλά η ανήλικη αρνήθηκε. Τον Ιούλιο του 2020 γέννησε στο Ιπποκράτειο με πλαστά έγγραφα που της είχε προμηθεύσει ώστε να μην αποκαλυφθεί η ανηλικότητά της.

Μετά την καταγγελία ο Αιγύπτιος συνελήφθη και παραμένει προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές Γρεβενών.

Πηγή: grtimes.gr

