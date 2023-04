Κόσμος

Τουρκία: Ο Ερντογάν ακυρώνει εκ νέου το πρόγραμμά του

Οι φήμες περί καρδιακής προσβολής του Τούρκου προέδρου και η διάψευση από την τουρκική προεδρία.



Στην ακύρωση και των σημερινών του εμφανίσεων προχώρησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά το επεισόδιο και την αδιαθεσία που αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, ακυρώνεται η προεκλογική συγκέντρωση στην Μερσίνα, καθώς και η τηλεοπτική συνέντευξή του Τούρκου προέδρου το βράδυ.

Επίσης, στην τελετή μεταφοράς πυρηνικού καυσίμου από την Μόσχα στον πυρηνικό σταθμό Άκκουγιου ο Ερντογάν θα συμμετάσχει αλλά μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ θα συνομιλήσει τηλεφωνικά με τον Πούτιν.

Η τουρκική προεδρία διέψευσε επίσης τις φήμες περί καρδιακής προσβολής του Τούρκου προέδρου και της νοσήλευσής του σε νοσοκομείο.

Τσελίκ: Ανήθικες ψευδείς ειδήσεις για την υγεία του προέδρου μας σε ξένα μέσα



Ο Εκπρόσωπος του ΑΚΡ Ομέρ Τσελίκ δήλωσε μέσω twitter: «Υπάρχουν ανήθικες ψευδείς ειδήσεις για την υγεία του Προέδρου μας σε ορισμένα ξένα μέσα ενημέρωσης. Ο Πρόεδρός μας συνεχίζει τα καθήκοντά του. Μετά από λίγη ξεκούραση, θα συνεχίσει τα προγράμματά του με τον ίδιο τρόπο».



Η Τουρκική προεδρία έκανε retweet μήνυμα του Κέντρου Αγώνα κατά της Παραπληροφόρησης: «Δεν ισχύουν οι ισχυρισμοί ότι ο πρόεδρός μας πέρασε καρδιακή προσβολή και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Αύριο ο πρόεδρός μας θα συμμετάσχει διαδικτυακά ζωντανά στην τελετή για το Άκκουγιου».

Η υγεία του Ταγίπ Ερντογάν είχε γίνει θέμα από το 2006 όταν είχε χάσει τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Από τότε ξεκίνησαν ή φήμες για επιληψία.



Το 2011 είχε κάνει εγχείρηση παχέος εντέρου και τότε υποστηρίχθηκε ότι είχε καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο και ελάχιστο χρόνο ζωής.



Τον Νοέμβριο του 2021 όταν για τρεις μέρες εξαφανίστηκε και δεν εμφανίστηκε στην Σύνοδο της Γλασκόβης για το κλίμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε διαδοθεί ότι πέθανε.

