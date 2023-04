Κοινωνία

Σπέτσες: Θαλαμηγός συγκρούστηκε με υδροφόρο πλοίο

Ένας τραυματίας και υλικές ζημιές από την σύγκρουση στο λιμάνι των Σπετσών.



Τουριστικό θαλαμηγό σκάφος με σημαία Μάλτας, προσέκρουσε υπό αδιευκρίνιστη αιτία σε αγκυροβολημένo υδροφόρo πλοίο στο λιμάνι των Σπετσών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένα μέλος του πληρώματος της θαλαμηγού και να προκληθούν υλικές ζημιές.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο.

Στη θαλαμηγό, κατά την ώρα του συμβάντος επέβαιναν 13 άτομα πλήρωμα ενώ δεν υπήρχαν επιβάτες, και στην υδροφόρα επέβαινε 5μελές πλήρωμα.

