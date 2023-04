Αθλητικά

Μπακς - Αντετοκούνμπο: Ήττα από τους Χιτ και αποκλεισμός

Μετά από ένα συγκλονιστικό ματς, που κρίθηκε στην παράταση, οι Χιτ πήραν τη νίκη απέναντι στους Μπακς και προκρίθηκαν στα ημιτελικά της Ανατολής. Τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια.



Μετά από ένα συγκλονιστικό ματς, που κρίθηκε στην παράταση, οι Χιτ πήραν τη νίκη απέναντι στους Μπακς με 128-126 (κ.α. 118-118), έκαναν το 4-1 στη σειρά και προκρίθηκαν στα ημιτελικά της Ανατολής όπου θα αντιμετωπίσουν τους Νικς. Το Μαϊάμι ήταν πιο αποφασισμένο και στηρίχτηκε σε ακόμη μια συγκλονιστική εμφάνιση του Τζίμι Μπάτλερ που έχει αποδείξει πως ζει για τα playoffs. Προσπάθησε ο Αντετοκούνμπο, που έκανε μεγάλο ματς αλλά έχασε και 13 βολές.

Ο Μπάτλερ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 42 πόντους, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα ενώ ήταν αυτός που έστειλε το ματς στην παράταση με πολύ δύσκολο φόλοου. Άγιοι συμπαραστάτες του οι Γκέιμπ Βίνσεντ με 22 πόντους και Μπαμ Αντεμπάγιο με 20 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Για τα «ελάφια», ο Αντετοκούνμπο σημείωσε 38 πόντους (14/25 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 10/23 βολές), πήρε 20 ριμπάουντ, μοίρασε τρεις ασίστ και υπέπεσε σε επτά λάθη, σε 42 λεπτά συμμετοχής. Από εκεί και πέρα ο Κρις Μίντλετον πέτυχε 33 πόντους, ενώ 18 πόντους σημείωσε ο Μπρουκ Λόπεζ και 16 ο Τζρου Χόλιντεϊ.

Τα αποτελέσματα της σειράς των Μπακς με τους Χιτ:

Game 1: Μπακς - Χιτ 117-130

Game 2: Μπακς - Χιτ 138-122

Game 3: Χιτ - Μπακς 121-99

Game 4: Χιτ - Μπακς 119-114

Game 5: Μπακς - Χιτ 126-128

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη σημείωσαν και οι Νικς, που πέρασαν από το Κλίβελαντ κερδίζοντας τους Καβαλίερς με 106-95 και προκρίθηκαν στον επόμενο γύρο των playoffs με συνολικό σκορ 4-1.

Ηγέτης των Νικς ήταν για ακόμη ένα ματς ο Τζέιλεν Μπράνσον, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους ενώ 21 πόντους σημείωσε ο Αρ Τζέι Μπάρετ και 19 ο Ιμάνουελ Κουίκλι. Να σημειωθεί ότι με την ομάδα της Νέας Υόρκης δεν αγωνίστηκε στο 2ο ημίχρονο ο Τζούλιους Ραντλ που υπέστη υποτροπή σε διάστρεμμα.

Για τους «ιππότες» ο Ντόνοβαν Μίτσελ είχε 28 πόντους, ο Ντάριους Γκάρλαντ είχε 21 πόντους ενώ ο Κάρις ΛεΒέρτ σημείωσε 17 πόντους.

Καθοριστικό βήμα για πρόκριση στα ημιτελικά της Δύσης έκαναν οι Ουόριορς, που επικράτησαν των Κινγκς στο Σακραμέντο με 123-116 και πήραν προβάδισμα στη σειρά με 3-2.

Ο Στεφ Κάρι ήταν ο πρώτος σκόρερ των πρωταθλητών με 31 πόντους ενώ 25 πόντους είχε ο Κλέι Τόμπσον και 21 ο Ντρείμοντ Γκριν. Από εκεί και πέρα ο Άντριου Γουίγκινς πρόσθεσε 20 πόντους ενώ 4 πόντους, 20 ριμπάουντ και 7 ασίστ είχε ο Κέβόν Λούνι.

Για τους «βασιλιάδες» ο ΝτιΆαρον Φοξ είχε 24 πόντους ενώ ο Ντομάντας Σαμπόνις είχε 21 πόντους, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα

Τέλος, «ζωντανοί» παρέμειναν οι Γκρίζλις, που επικράτησαν των Λέικερς στο Μέμφις με 116-99 και μείωσαν τη σειρά του πρώτου γύρου των playoffs σε 3-2.

Κορυφαίοι των νικητών ήταν οι Ντέσμοντ Μπέιν με 33 πόντους και 10 ριμπάουντ και Τζα Μοράντ με 31 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Για τους «λιμνανθρώπους» ο Άντονι Ντέιβις είχε 31 πόντους και 19 ριμπάουντ και ο Όστιν Ριβς 17 πόντους. Σε ότι αφορά στον Λεμπρόν Τζέιμς έμεινε στους 15 πόντους (5/17 σουτ) ενώ είχε 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

