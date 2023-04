Αθλητικά

Δίκη Καμπανού: “Εγώ μαχαίρωσα τον Άλκη” - Τι ομολόγησε ο δεύτερος κατηγορούμενος

Εξελίξεις στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, όπου συνεχίζονται οι απολογίες των 12 κατηγορουμένων για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

«Εγώ είμαι αυτός που χτύπησε τον Άλκη στο πόδι» ομολόγησε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης ο 2ος από τους 12 κατηγορούμενους για την δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού. Είναι ο πρώτος που ομολογεί ότι χτύπησε τον αδικοχαμένο νεαρό.

«Αντιμετωπίζοντας όλο αυτό το βάρος μέσα στις φυλακές θέλω και πρέπει να ζητήσω μία τεράστια συγγνώμη από την οικογένεια του Άλκη. Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω δυστυχώς, μακάρι να ήμουν εγώ στη θέση του Άλκη. Εγώ είμαι αυτός που χτύπησε τον Άλκη στο πόδι. Ήταν μία φευγαλέα σκιά που δεν θυμάμαι καλά. Παρακολουθώντας όλο αυτό το διάστημα το δικαστήριο, τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες το συνειδητοποίησα ακούγοντας όλους τους ιατροδικαστές. Είναι δύσκολο να θυμηθώ όλο αυτό το συμβάν. Όταν έμαθα ότι έφυγε ένα παιδί σοκαρίστηκα- αυτή είναι η αλήθεια. Θέλω να γνωρίζουν οι γονείς του Άλκη την αλήθεια. Από την πρώτη στιγμή ήμουν ειλικρινής. Απλά δεν το είχα τόσο καθαρά στο μυαλό μου. Έχω τις αμφιβολίες ακόμη εάν το έκανα αλλά σε συζήτηση με τους δικηγόρους και τον ιατροδικαστή – τεχνικό σύμβουλό μού είπαν ότι ταιριάζει αυτό το χτύπημα στο μαχαίρι. Είμαι σίγουρος, πεπεισμένος ότι έγινε από μένα», ανέφερε ο κατηγορούμενος.

Tο χτύπημα που ομολόγησε είναι αυτό στη μηριαία αρτηρία που σε συνδυασμό με τα χτυπήματα στο κεφάλι προκάλεσαν τον θάνατο του Άλκη, όπως αναφέρεται και στο ιατροδικαστικό πόρισμα που υπέγραψε η ιατροδικαστής Λήδα Κοβάτση.

