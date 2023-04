Life

“Ζήσε αλλιώς” με την Σοφία Αλιμπέρτη: Τα θέματα της Πέμπτης (βίντεο)

Η Σοφία Αλιμπέρτη μοιράζεται μαζί μας, καθημερινά στις 16:00, το motto της ζωής της: «Ζήσε αλλιώς». Πάρτε μία "γεύση" από το επεισόδιο της Πέμπτης.



Το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» βασίζεται στο επιτυχημένο format του εξωτερικού, «DR. OZ», που είναι από τις μακροβιότερες εκπομπές της τηλεόρασης με ζωντανό κοινό και έρχεται, καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1, για να αλλάξει τη ζωή μας. Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Η Tik Toker Δώρα Τερζάκη μάς δείχνει έξυπνα hacks καθαριότητας για να γίνει η ζωή όλων μας πιο εύκολη.

Το πρόβλημα της τριχόπτωσης αφορά και άνδρες και γυναίκες. Ο ειδικός χειρουργός μεταμόσχευσης μαλλιών και Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος Λευτέρης Παπανικολάου κάνει live εξέταση και μας αποκαλύπτει μύθους και αλήθειες για την τριχόπτωση.

Πόσα ξέρεις για τη δυσανεξία στη γλουτένη; Ο γαστρεντερολόγος Βασίλειος Σαζανίδης εξηγεί πώς σχετίζεται με τη κοιλιοκάκη και ο Κωνσταντίνος Ξένος μάς ενημερώνει για το κατά πόσο είναι σύμμαχος για την υγεία μας μια καθημερινή διατροφή χωρίς γλουτένη.

Τι σημαίνει “σωστή” τσάντα και “σωστό” παπούτσι; Ο φυσικοθεραπευτής Γιώργος Γουδέβενος μάς εξηγεί πώς και γιατί οι τσάντες και τα παπούτσια μπορούν να γίνουν βασικοί εχθροί της μέσης μας και μάς δείχνει απλές ασκήσεις ενδυνάμωσης της μέσης.

