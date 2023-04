Πολιτισμός

“Παναγία Άξιον Εστί”: Σε λαϊκό προσκύνημα στην Αθήνα η εικόνα από το Άγιον Όρος

Στην Αθήνα θα βρεθεί η θαυματουργή εικόνα, μετά από χρόνιο αίτημα του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου.

Την Τετάρτη, 3 Μαΐου, μεταφέρεται από το Άγιον Όρος στην Αθήνα, όπου θα εκτεθεί επί δυο εβδομάδες σε λαϊκό προσκύνημα, η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας του Άξιον Εστι.

Η Ιερά Κοινότητα της μοναστικής πολιτείας θα συνοδεύσει «εν σώματι» την εικόνα, που θα μεταφερθεί με ειδική πτήση, από τη Θεσσαλονίκη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και από εκεί στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών, όπου προγραμματίζεται λαμπρή υποδοχή, παρουσία του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερώνυμου και εκπροσώπων της πολιτείας.

Κατά την παραμονή της Παναγίας του Άξιον Εστί θα τελεσθεί στη Μητρόπολη Αθηνών, τρισάγιο στη μνήμη των νεκρών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Η Παναγία του Άξιον Εστί θεωρείται το σημαντικότερο κειμήλιο του Αγίου Όρους, φυλάσσεται στον ιερό ναό του Πρωτάτου στις Καρυές και σπανίως βγαίνει από τον Άθω.

Εν προκειμένω η μεταφορά της για προσκύνημα στην Αθήνα ήταν παλαιότερο αίτημα του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερώνυμου για να λαμπρύνει με την παρουσία της την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.

Ωστόσο, λόγω κορονοϊού δεν κατέστη τότε δυνατή η έξοδός της από την Αθωνική πολιτεία και βγαίνει τώρα που οι συνθήκες το επιτρέπουν.

