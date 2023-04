Life

“Αόρατοι”: Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Πέμπτης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η επικίνδυνα σοβαρή… κωμωδία «Αόρατοι» έρχεται απόψε στον ΑΝΤ1 και υπόσχεται πολύ γέλιο και πολύ μυστήριο.



Ένας φόνος, πέντε losers και μια εταιρεία που σχεδιάζει άλλοθι για κομπίνες.

Η επικίνδυνα σοβαρή… κωμωδία «Αόρατοι» έρχεται απόψε στις 21:00, και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στον ΑΝΤ1 και υπόσχεται πολύ γέλιο και πολύ μυστήριο με άμεσα εμπλεκόμενα πρόσωπα, έναν ψιλικατζή, έναν ιδιοκτήτη video club, έναν άνεργο ηθοποιό, μία γραφίστρια και μία street performer.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ, ΠΕΜΠΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 21:00 ΣΤΟ 4Ο ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Στο παρόν, ο Τόλης ανακρίνεται στην αστυνομία. Σε flash back, ο ίδιος ζητά άλλοθι από την παρέα για να βγει με μια κοπέλα και τους κάνει να απορούν, καθώς δεν τους εξηγεί στην αρχή τι το θέλει. Τελικά, τους αναλύει τη σχέση του με τους γονείς του σε μια βαθιά εξομολόγηση, που κάνει και την παρέα να τον δει ξαφνικά με άλλο μάτι και να τον βοηθήσει με αυτή την "εσωτερική αποστολή". Μια καινούργια δουλειά προκύπτει, που η παρέα διεκπεραιώνει με άνεση, και μια ακόμα πιο σημαντική εμφανίζεται. Η Αλίκη, η πρώην του Άλεξ, προτείνει στον σύντροφό της, Στέφανο, που είναι πετυχημένος σκηνοθέτης, να προσλάβει τον Άλεξ για την επικείμενη δουλειά του. Στο πλατό, ο Άλεξ τον βλέπει να έχει μια πονηρή και έντονη συνομιλία με κάποια. Με έξυπνο και δόλιο τρόπο, κατευθύνει τον Στέφανο να ανακαλύψει την εταιρία για τα άλλοθι και ο τελευταίος "τσιμπάει". Η παρέα αναλαμβάνει τη δουλειά και ετοιμάζει το άλλοθι του Στέφανου, τη στιγμή που ο Άλεξ είναι έτοιμος να πάρει την εκδίκησή του. Τελικά, με τη βοήθεια της Ρόξι, αποφασίζει να μην ξεμπροστιάσει τον αντίζηλό του, ώστε να κερδίσει την πρώην του. Τελευταία στιγμή υπερισχύει μέσα του η αίσθηση ότι ο καθένας πρέπει να ζει τα λάθη του και να μαθαίνει από αυτά. Ο Άλεξ ωριμάζει μέσα από αυτή την αποστολή, και ο Μήτσος αρχίζει να νιώθει πιο κοντά στη Μυρτώ.

Συντελεστές

Παραγωγή: COSMOTE TV

COSMOTE TV Εκτέλεση Παραγωγής: Direct Productions

Direct Productions Σενάριο: Χάρης Μαζαράκης, Θωμάς Νικολαϊδης

Χάρης Μαζαράκης, Θωμάς Νικολαϊδης Σκηνοθεσία: Χάρης Μαζαράκης

Χάρης Μαζαράκης Οργάνωση Παραγωγής: Δημήτρης Τσιτζικάκης

Δημήτρης Τσιτζικάκης Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Δασκαλοθανάσης

Γιάννης Δασκαλοθανάσης Ηχολήπτης: Αντώνης Ζερβός

Αντώνης Ζερβός Σκηνογραφος: Κωνσταντίνος Ζαμάνης

Κωνσταντίνος Ζαμάνης Μοντάζ: Πάνος Πολύζος

Πάνος Πολύζος Ενδυματολόγος: Δομινίκη Βασιαγεώργη

Δομινίκη Βασιαγεώργη Producer: Γιώργος Μανώλης

Πρωταγωνιστούν: Μάκης Παπαδημητρίου, Νίκος Πουρσανίδης, Γιώργος Χρανιώτης, Βασιλική Τρουφάκου και Γιούλικα Σκαφιδά.

Το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν οι: Δημήτρης Πιατάς, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Σόφη Ζαννίνου, Αντώνης Λουδάρος, Χρήστος Ευθυμίου και Γεωργία Παντέλη.

Στη σειρά συμμετέχουν ακόμα: Κατερίνα Λέχου, Θανάσης Τότσικας κ.ά.

«ΑΟΡΑΤΟΙ» - Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Ειδήσεις σήμερα:

Μύκονος: Έκαναν οικοδομικές εργασίες μέσα σε αρχαιολογικό χώρο

Τσίπρας στον ΑΝΤ1: Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ “μακράς πνοής”

Θοδωρής Αγγελόπουλος: Ο διεθνής σκηνοθέτης με τις σημαντικές διακρίσεις