Νυχτερινό ρεύμα: Πότε ξεκινά το θερινό ωράριο

Ποιες ώρες περιλαμβάνει το θερινό ωράριο για το νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο ρεύματος.

Το θερινό ωράριο για το νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο ρεύματος τίθεται σε ισχύ από την ερχόμενη Δευτέρα 1η Μαΐου 2023, μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2023, ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Το θερινό ωράριο για το νυχτερινό ρεύμα, υπενθυμίζεται, είναι συνεχές από τις 11 το βράδυ έως τις 07 το πρωί καθημερινά.

Οι καταναλωτές που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό, μπορούν να απευθύνονται στον προμηθευτή τους.

