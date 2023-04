Οικονομία

Ant1news - Πες την γνώμη σου: Το Δημόσιο και η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων

Η άποψη σου μετράει και έχει δύναμη. Δες το ερώτημα και επίλεξε την απάντηση που σε εκφράζει.

Καθώς βρίσκόμαστε αρκετές ημέερες μετά την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου, τα κόμματα ανοίγουν τα χαρτιά τους για θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητα των πολιτών και παρουσιάζουν μεταξύ άλλων και τα οικονομικά προγράμματα τους, αλλά και όσα σχετίζονται με την λειτουργία του Δημοσίου.

Μέσω του Ant1news.gr, οι επισκέπτες έχουν την ευχέρεια να εκφράζουν την γνώμη τους, απαντώντας σε ερωτήματα που απασχολούν την κοινή γνώμη και τα οποία συζητούνται στις συνεντεύξεις των πολιτικών αρχηγών και στα πάνελ, που απαρτίζονται από υποψήφιους βουλευτές όλων των κομμάτων.

Ο ΑΝΤ1 και το Ant1news δίνουν ακόμη ένα βήμα στους πολίτες, για να εκφράσουν την γνώμη τους και να “ακουστούν”, σε μείζονα θέματα της επικαιρότητας.

Από σήμερα, σας καλούμε να πάρετε θέση και να δώσετε την δική σας απάντηση σχετικά με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και το πλαίσιο που αφορά την κατάρτιση τους, ενώ έχουν αναλάβει υπηρεσία.

Τα ερωτήματα, όπως και τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών, παρουσιάζονται και στο δελτίο ειδήσεων του ANT1.

Για να πάρετε μέρος στο γκάλοπ ή/και για να δείτε την εξέλιξη της ψηφοφορίας: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ





