Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Σήμερα «έχω έρωτες χωρίς διάρκεια» είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, την Πέμπτη.

Παράλληλα, πρόσθεσε πως «έχουμε πολλά ευχάριστα γεγονότα φλερτ συναντήσεις επαφές, να φύγουμε ταξιδάκια από την άλλη όμως υπάρχουν και πολλά σοβαρά γεγονότα τώρα και πολλά ψέματα και πολλά λάθη»

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Τα 50 κόμματα που δήλωσαν συμμετοχή για τις κάλπες της 21ης Μαΐου

Φρίκη: Ανήλικη γέννησε το παιδί του βιαστή της

Δίκη Καμπανού: “Εγώ μαχαίρωσα τον Άλκη” - Τι ομολόγησε ο δεύτερος κατηγορούμενος