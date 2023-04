Πολιτική

Εκλογές - Σκέρτσος: Κατέρρευσε το αφήγημα περί προοδευτικής κυβέρνησης συνεργασίας

Βολές κατά της αντιπολίτευσης από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, που έθεσε το δίλημμα των εκλογών.

«Χρειάστηκαν μόλις 5 μέρες από την προκήρυξη των εκλογών για να καταρρεύσουν τα φληναφήματα περί προοδευτικής διακυβέρνησης και να φανεί τελικά ότι οι θιασώτες της απλής αναλογικής και των έτσι χωρίς πρόγραμμα κυβερνήσεων συνεργασίας είναι απλώς θιασώτες της ακυβερνησίας και της παραλυσίας», ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος, 'Ακης Σκέρτσος, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Παρακολουθούμε όλες αυτές τις μέρες μία Βαβέλ, ένα θέατρο του παραλόγου το οποίο αναδεικνύει γιατί είναι επικίνδυνο να πάμε στην κάλπη της 21ης Μαΐου με χαλαρή ψήφο», πρόσθεσε.

Ο κ. Σκέρτσος είπε ότι από τη μια βλέπουμε τον κ. Τσίπρα και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αρχική αφωνία τους για το σχέδιο «Δήμητρα» του πιθανού παλιού-νέου εταίρου τους Γιάνη Βαρουφάκη να εφευρίσκουν από 24ωρο σε 24ωρο κι ένα καινούργιο μοντέλο για την προοδευτική διακυβέρνηση.

«Από την άλλη βλέπουμε τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ να θέτει ως κόκκινη απαράβατη γραμμή τη μη- συνεργασία του με τον κ. Μητσοτάκη, τον κ. Τσίπρα και τον κ. Βαρουφάκη και να υπονοεί ουσιαστικά ότι κατάλληλος για την πρωθυπουργία είναι μόνο ο αρχηγός του τρίτου κόμματος ή κάποιος άγνωστος ‘x' που θα προκύψει από παρασκηνιακά μαγειρέματα. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Από τις 20 χώρες της ΕΕ που έχουν κυβερνήσεις συνεργασίας, στις 17 πρωθυπουργός είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος και στις άλλες τρεις οι αρχηγοί είτε του δεύτερου είτε του τρίτου κόμματος», είπε χαρακτηριστικά.

«Με άλλα λόγια το αφήγημα περί προοδευτικής κυβέρνησης συνεργασίας κατέρρευσε πριν καλά καλά αρχίσει η προεκλογική περίοδος. Φανταστείτε τα κόμματα αυτά να έπρεπε να συνεννοηθούν σε συνθήκες πραγματικής διακυβέρνησης όταν δεν μπορούν τώρα να τα βρουν ή μάλλον δεν ξέρουν καν τι θέλουν. Πόσο γρήγορα θα τιναζόταν στον αέρα μια τέτοια σύμπραξη και τι θα σήμαινε αυτή η Βαβέλ για τη χώρα».

Στη συνέχεια ο κ. Σκέρτσος τόνισε ότι το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο ΣΥΡΙΖΑ κάτι σαν Θεσσαλονίκη Νο.2 έχει κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στα 46 δισεκ ευρώ στην τετραετία, εξηγώντας ότι αυτό σημαίνει πως αν δεν σκοπεύουν όπως ισχυρίζονται να αυξήσουν φόρους τότε , όπως είπε, αυτομάτως θα μας θέσουν σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και ξανά εποπτείας από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς δηλαδή νέα μνημόνια.

Πρόσθεσε πως με το οικονομικό πρόγραμμα των 46 δισεκ ευρώ και το σχέδιο που εξήγγειλε ο κ. Σταθάκης ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καν ανάγκη το σχέδιο «Δήμητρα» «για να τινάξει την οικονομία στον αέρα και να αποχαιρετήσουμε και την επενδυτική βαθμίδα αλλά και τη δημοσιονομική μας ανεξαρτησία ξανά. Οι ιδέες του κ. Βαρουφάκη βρίσκονται ήδη μέσα στο κόμμα και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τον κ. Βαρουφάκη».

Σε αντιδιαστολή είπε ο κ. Σκέρτσος η ΝΔ έχει το πρόγραμμα της τετραετίας 2023-2027 που παρουσίασε χθες ο πρωθυπουργός. «Ένα πρόγραμμα για το οποίο είμαστε περήφανοι γιατί χαρακτηρίζεται από μία λέξη, τη φιλοδοξία κι από μία δεύτερη, τη στοχοθεσία, για να γίνουμε όλοι συλλογικά και ατομικά καλύτεροι ώστε έως το 2027 και το 2030 η χώρα να έχει συγκλίνει ακόμη περισσότερο με την Ευρώπη σε μισθούς, σε επενδύσεις, στη λειτουργία του κράτους, στην υγεία και την παιδεία. Ένα σχέδιο που είναι καλά μελετημένο, σωστά σχεδιασμένο και με ακρίβεια κοστολογημένο με εξασφαλισμένους πόρους εθνικούς, ευρωπαϊκούς, δημόσιους. Δεν υπερβαίνει σωρευτικά τα 8 δισεκ ευρώ στην τετραετία σε αντιδιαστολή με τα 46 δισεκ ευρώ του ΣΥΡΙΖΑ». Υπογράμμισε ότι εξυπηρετεί τον τριπλό στόχο, κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας εντός του 2023, β.τον στόχο της δημοσιονομικής υπευθυνότητας και γ.τον βασικό στόχο της δυναμικής και βιώσιμης ανάκαμψης της οικονομίας και των εισοδημάτων.

Στο σημείο αυτό ανέφερε ότι «γι αυτό λέμε ότι η μόνη καθαρή πρόταση διακυβέρνησης είναι αυτή που έχει διατυπώσει από την αρχή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μία πρόταση που δεν διαταράσσει τη δυναμική πορεία ανάκαμψης της οικονομίας και των εισοδημάτων. Αυτοδύναμη κυβέρνηση ενός κόμματος αλλά όχι ενός χρώματος που έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα ώστε να συνεχίσει η χώρα στο δρόμο της σιγουριάς, της σταθερότητας και της προόδου. Μακριά από τα φαντάσματα του χθες».

Πρόσθεσε στη συνέχεια ότι η πρόταση αυτή εμπνέει σιγουριά γιατί ό,τι υποσχέθηκε το 2019 αυτή η κυβέρνηση, το έκανε και οδήγησε τη χώρα σήμερα να έχει βελτιωμένη θέση σε πολλά επίπεδα, παρά τις διαδοχικές μεγα-κρίσεις.

Στο σημείο αυτό ο κ. Σκέρτος θέλησε να θυμίσει συνοπτικά δεσμεύσεις που η κυβέρνηση τήρησε στην οικονομία (με λιγότερους φόρους και μεγαλύτερο εισόδημα), στην ανάπτυξη και τις δουλειές (ρεκόρ απασχόλησης 11ετίας), στην παιδεία και το δημογραφικό (πλήρης μεταρρύθμιση εκπαιδευτικού συστήματος πρόσληψη 24.700 εκπαιδευτικών και 4.500 εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής), στην καλύτερη φύλαξη συνόρων, την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και την ασφάλεια. Επίσης ως προς την ψηφιοποίηση, τις υποδομές, το περιβάλλον και τον πρωτογενή τομέα.

Τόνισε πως υπάρχει πλήρης επίγνωση για το ότι η Ελλάδα έχει ακόμη πολύ δρόμο προκειμένου να συγκλίνει με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και αναφέρθηκε στα άλματα που απαιτούνται και αποτελούν τις προτεραιότητες και κορυφαίους όπως είπε προγραμματικούς στόχους για την επόμενη τετραετία με παραπομπές ουσιαστικά στο πρόγραμμα πέντε αξόνων που παρουσίασε χθες ο πρωθυπουργός.

