Βασιλιάς Κάρολος: Η λίστα των καλεσμένων στην τελετή στέψης του

Η λίστα των προσκεκλημένων για τη στέψη του Κάρολου περιλαμβάνει 2.000 καλεσμένους, σύμφωνα με το παλάτι.



Οσο πλησιάζουν οι μέρες για την 6η Μαΐου όταν και θα πραγματοποιηθεί η τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου στο Αββαείο του Ουέστμινστερ το παγκόσμιο ενδιαφέρον αυξάνεται. Εκτιμάται ότι περίπου 27 εκατομμύρια Βρετανοί και 300 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως θα παρακολουθήσουν την σπάνια μεγαλοπρεπή τελετή η οποία είναι η πρώτη από το 1953, όταν στέφθηκε βασίλισσα η μητέρα του Ελισάβετ, 15 μήνες μετά τον θάνατο του Γεωργίου ΣΤ'.

Σύμφωνα με το παλάτι η λίστα των προσκεκλημένων θα ανέρχεται στους 2.000 καλεσμένους από 8.000 που ήταν στη στέψη της βασίλισσας Ελισάβετ. Από τους ξένους μονάρχες αρκετοί είναι εκείνοι που έχουν ήδη ανταποκριθεί στην πρόσκληση του Καρόλου όπως:

πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό και η σύζυγός του πριγκίπισσα Σαρλίν

διάδοχος του ιαπωνικού θρόνου πρίγκιπας Ακισίνο και η πριγκίπισσα Kίκο

βασιλιάς Κάρολος ΙΣΤ΄Γουσταύος και η διάδοχος της Σουηδίας πριγκίπισσα Βικτώρια

βασιλιάς Φελίπε της Ισπανίας και η βασίλισσα Λετίσια

πρίγκιπας Φρειδερίκος της Δανίας και η πριγκίπισσα Μαρία

διάδοχος Χάακον της Νορβηγίας και η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ Χόιμπι

βασιλιάς Αμπντουλάχ και η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας

βασιλιάς του Μπουτάν Γίγκμε Κεσάρ Ναμγκιάλ Βανγκτσούκ και η βασίλισσα Τζετσούν Πέμα

βασιλιάς του Βελγίου Φίλιππος και η Βασίλισσα Ματθίλδη

βασιλιάς Γουλιέλμος-Αλέξανδρος και η βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας

βασιλιάς των Μαορί Tuheitia και η σύζυγός του Makau Ariki Atawhai

Μέγας Δούκας Ερρίκος του Λουξεμβούργου και η Μεγάλη Δούκισσα Μαρία Τερέζα

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ με την σύζυγό του Ακσάτα Μέρθι θα δώσουν το παρών καθώς και επτά πρώην πρωθυπουργοί του Ηνωμένου Βασιλείου: Λιζ Τρας, Μπόρις Τζόνσον, Τερέζα Μέι, Ντέιβιντ Κάμερον, Γκόρντον Μπράουν, Τζον Μέιτζορ και Τόνι Μπλερ.

Aκόμη, ο πρώτος υπουργός της Σκωτίας Χούμζα Γιουσάφ, ο δήμαρχος της πόλης του Λονδίνου Νίκολας Λάιονς, ο πρώτος υπουργός της Ουαλίας Μαρκ Ντρέικφορντ, η Μισέλ Ο'Νιλ μέλος της Συνέλευσης της Βόρειας Ιρλανδίας και ο Ρίτσαρντ Χόλντεν μέλος του κοινοβουλίου για το βορειοδυτικό Nτάραμ.

Θα παραστούν ηγέτες από όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με το περιοδικό Town & Country είναι:

O Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Τζιλ Μπάιντεν

Ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας 'Αντονι Αλμπανέζι και ο Γενικός Κυβερνήτης Ντέιβιντ Χέρλι

Ο Πρόεδρος της Νέας Ζηλανδίας Κρις Χίπκινς και η Γενική Κυβερνήτης Σίντι Κίρο με τον σύζυγό της

H Πρόεδρος του Μπαγκλαντές Σεΐχ Χασίνα

Η Γενική Κυβερνήτης του Καναδά Μαίρη Σάιμον

Ο Πρόεδρος του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ

Ο Πρόεδρος της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ

Ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης

Ο Πρόεδρος της Ιταλίας Σέρτζιο Ματαρέλα

Ο Πρόεδρος της Πολωνίας 'Αντρζεϊ Ντούντα

Ο Πρόεδρος των Φιλιππίνων Μπονγκμπόνγκ Μάρκος με την σύζυγό του

Η Πρόεδρος της Κομισιόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σαρλ Μισέλ

Η Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα

Η Πρόεδρος του υπουργικού συμβουλίου της Βοσνίας Ερζεγοβίνης Μποριάνα Κρίστο

Μέχρι στιγμής, διάσημα πρόσωπα όπως ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ, η Τζοάνα Λάμλεϊ, η Στέλλα Μακάρτνεϊ, Ρόουαν 'Ατκινσον, Μπέαρ Γκριλς έχουν επιβεβαιωθεί ότι θα βρίσκονται εκεί.

Επίσης 450 απλοί πολίτες, εργαζόμενοι και εθελοντές, που έχουν τιμηθεί με το Μετάλλιο της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (BEM) θα παραστούν στη τελετή ως αναγνώριση της συνεισφοράς τους στη χώρα. Ανάμεσά τους ο 13χρονος Max Woosey, ο οποίος κοιμόταν σε μια σκηνή στο κήπο του σπιτιού του για τρία χρόνια για να συγκεντρώσει χρήματα για τον ξενώνα της γιαγιάς του, καθώς και η σεφ Manju Malhi, που πρόσφερε μαθήματα μαγειρικής στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

