Σταύρος Γεωργάς: Ο “γύπας” του TikTok στο “Πρωινό” (βίντεο)

Ο άνδρας που έγινε viral στο Tik Tok για τα φωνητικά που έστελνε σε χιλιάδες κοπέλες μίλησε για όλα.



Καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης ο Σταύρος Γεωργάς.



Ο άνδρας που έγινε viral στο Tik Tok ως «γύπας» για τα φωνητικά που έστελνες σε χιλιάδες κοπέλες μίλησε για όλα.



«Όλο αυτό που έχει γίνει με το όνομά μου, έχει γίνει χωρίς την συναίνεση μου και με έχουν διαβάλλει πολλές γυναίκες με τα ηχητικά τα δικά μου που είναι ιδιωτικά. Χωρίς την συναίνεσή μου το ξαναλέω. Αυτό έγινε γιατί έλεγα ένα ηχητικό σε όλες, στην καθεμία με άλλο όνομα. Δεν τις γνώριζα. Γινόταν ένα follow, γινόταν follow back και έστελνα το μήνυμα.



Προφανώς και μου απαντούσαν, έχω χιλιάδες απαντήσεις. Αυτό ισχύει πάρα πολλές γυναίκες αυτό που έχουν βγάλει για εμένα είναι ψέμα, έχουν σβήσει πάρα πολλά ηχητικά και φαίνεται ότι μιλάω μόνος μου. Με 6,000 έχω μιλήσει. Υπάρχει μια παρεξήγηση με εμένα, εγώ είπα χθες ότι το 60% μου έχει απαντήσει αυτό δεν σημαίνει ότι έχω βγει με 6.000. Έχω βγει περίπου με 1.000. Τι Σπαλιάρας λένε;», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Σταύρος Γεωργάς.

Παρακολουθήστε το βίντεο με τα όσα είπε στην εκπομπή "Το Πρωινό" Σταύρος Γεωργάς:

