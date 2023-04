Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης: η χώρα χρειάζεται μία σταθερή κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας

Τι δήλωσε για την οικονομία και την επόμενη ημέρα των εκλογών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην Καβάλα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει την προεκλογική του περιοδεία, επισκεπτόμενος την Καβάλα και την Ξάνθη.

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδροα της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Lobby 101,8 και μίλησε, μεταξύ άλλων για την οικονομία, την σταθερότητα που χρειάζεται μετεκλογικά η χώρα και τις "προοδευτικές" συνεργασίες.

Όσον αφορά, στην οικονομία ο Πρωθυπουργός επεσήμανε: "Κοιτάξτε, θεωρώ ότι αυτό είναι ένα από τα κρίσιμα διλήμματα των επόμενων εκλογών. Αν θα έχουμε πραγματικά μία σταθερή κυβέρνηση με προοπτική τετραετίας ή μία σύμπραξη, συμπαράταξη «προοδευτικών» δυνάμεων, που κανείς δεν καταλαβαίνει πώς θα μπορούσαν να συνεργαστούν αν έβγαιναν τα κουκιά και ποιοι θα συμμετείχαν βέβαια σε μία τέτοια προσπάθεια. Διότι από την κυβέρνηση των ηττημένων περάσαμε τώρα σε μία κυβέρνηση ανοχής, με τον κ. Βαρουφάκη να ισχυρίζεται ότι έχει εναλλακτικό σχέδιο για να βγάλει τη χώρα από το ευρώ και να γυρίσει σε άλλα συστήματα πληρωμών.

Μία εικόνα, γενικά, η οποία πιστεύω ότι επιβεβαιώνει, θα έλεγα και στους ψηφοφόρους οι οποίοι δεν έχουν πάρει ακόμα απόφαση τι θα ψηφίσουν, ότι ουσιαστικά υπάρχει σήμερα μία εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης στη χώρα. Αυτή είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί σε κάποιον να αρέσει, μπορεί να μην αρέσει, αλλά αυτή η πρόταση, τουλάχιστον, είναι μία συνεκτική πρόταση, που λέει ότι η χώρα χρειάζεται μία σταθερή κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας. Η πρώτη κάλπη θα είναι η κρίσιμη κάλπη, αυτή θα καθορίσει τελικά ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα την επόμενη τετραετία και ποιος θα είναι Πρωθυπουργός.

Προφανώς, εάν η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ ισχυρή την 21η Μαΐου -που θα είναι κατά την άποψή μου-, αποκλείονται και όλα τα υπόλοιπα σενάρια, για κυβερνήσεις ανοχής, κυβερνήσεις μειοψηφίας, κυβερνήσεις των ηττημένων. Ο μόνος τρόπος να σιγουρευτούμε ότι αυτά δεν θα γίνουν και δε θα ξαναβρεθούμε με ένα ετερόκλητο σχηματισμό δυνάμεων που το 2015 οδήγησαν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού, είναι να είναι ισχυρή η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές της 21ης Μαΐου, με την κάλπη της απλής αναλογικής."

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στο δίλημμα των εκλογών, "σταθερότητα ή μπάχαλο" και ανέφερε: "Κοιτάξτε, η επόμενη μέρα θα είναι μία επόμενη μέρα μεγάλων προκλήσεων και μεγάλων ευκαιριών για τη χώρα. Χθες είχαμε την ευκαιρία, σε μία πολύ -πιστεύω- διαφορετική εκδήλωση από αυτές που συνήθως κάνουν τα κόμματα, να παρουσιάσω και να παρουσιάσουμε ως Νέα Δημοκρατία το όραμά μας για την επόμενη τετραετία.

Ένα όραμα, το οποίο στηρίζεται σε αυτά τα οποία πετύχαμε την προηγούμενη τετραετία, στη συμφωνία αλήθειας την οποία θεωρώ ότι τήρησα απέναντι στους πολίτες. Είχα αναλάβει πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Ότι θα μειώσω φόρους, ότι θα αυξήσω τη δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας να παράγει περισσότερες θέσεις εργασίας, ότι θα ασφαλίσω τα σύνορα, ότι θα κάνω την Ελλάδα πιο ισχυρή. Λοιπόν, αυτά όλα τα έκανα. Κατά συνέπεια οι πολίτες έχουν κάθε λόγο να μπορούν να μας εμπιστευτούν γι’ αυτά τα οποία θα κάνουμε από εδώ και στο εξής. Για το πώς θα έχουμε καλύτερες απολαβές, το πώς θα συγκλίνουμε πραγματικά με την Ευρώπη, πώς θα έχουμε ένα καλύτερο Εθνικό Σύστημα Υγείας, πώς θα στηρίξουμε τον πρωτογενή μας τομέα.

Για όλα αυτά μίλησα, αλλά είμαι ο μόνος ο οποίος μιλάει για το όραμά μας για την Ελλάδα της επόμενης τετραετίας. Από την αντιπολίτευση, το μόνο που έχουμε ακούσει είναι ένα πρόγραμμα 45 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο τάζει στους πάντες τα πάντα. Και το οποίο όλοι ξέρουμε ότι είναι παντελώς ανεφάρμοστο, διότι αν κάποιος επιχειρούσε να το εφαρμόσει, θα οδηγούσε τη χώρα αμέσως ξανά σε νέο μνημόνιο".

Ακόμη, αναφέρθηκε στην σταθερότητα την επομένη των εκλογών αλλά και τη "Δήμητρα": "Γι’ αυτό και πρέπει οι πολίτες να σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά, την κρισιμότητα αυτής της κάλπης. Και να αναλογιστούν ποιος πρέπει να αναλάβει το δύσκολο έργο να οδηγήσει την Ελλάδα στο μέλλον, την επόμενη τετραετία. Επιμένω πάρα πολύ στη σταθερότητα. Δείτε τι γίνεται στη γειτονική Βουλγαρία. Πέντε εκλογές με απλή αναλογική και κυβέρνηση ακόμα δεν έχουν βγάλει. Και αναρωτιέμαι, στη δύσκολη γειτονιά την οποία ζούμε, με μία Τουρκία η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξαναγίνει πολύ επιθετική, με μεγάλες προκλήσεις όπως, καλή ώρα αυτή που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τώρα που πρέπει να εκκενώσουμε συμπολίτες μας από το Σουδάν, τι θέλουμε; Θέλουμε μια σταθερή κυβέρνηση η οποία να έχει εμπειρία στη διαχείριση των κρίσεων ή θέλουμε κάτι το οποίο είναι τόσο απροσδιόριστο που ούτε και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν σήμερα να μας πουν τι χαρακτήρα θα έχει;"

Τέλος όσον αφορά την συμμετοχή των νέων ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: "Κοιτάξτε, είναι πρόκληση και θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Το να συνομιλήσω με τη νεολαία σήμερα, είναι μια μεγάλη πρόκληση. Και εγώ καταλαβαίνω απόλυτα τους νέους οι οποίοι μπορεί να είναι απογοητευμένοι. Έχουν περάσει μία δεκαετία -από το 2010 ειδικά αυτοί που είναι λίγο μεγαλύτεροι, όχι οι 17αρηδες κατ’ ανάγκη- έχουν περάσει πολύ δύσκολα.

Το ερώτημα είναι, ποιος μπορεί να τους εξασφαλίσει καλύτερη προκοπή για την επόμενη μέρα. Ποιος μιλάει πραγματικά για τη βελτίωση της δημόσιας εκπαίδευσης, ποιος μπορεί τελικά να τους υποσχεθεί καλύτερες δουλειές με καλύτερα εισοδήματα. Ποιος ασχολήθηκε με τα παιδιά τα οποία δεν θα μπουν στο πανεπιστήμιο, με το να αναβαθμίσει την κατάρτιση και τις δεξιότητές τους. Γιατί δεν θα είναι όλα τα παιδιά απόφοιτοι πανεπιστημίων. Ποιος θα στηρίξει τον πρωτογενή τομέα, τους νέους αγρότες, τους οποίους εμείς τόσο έχουμε στηρίξει μέσα από το πρόγραμμά μας των νέων αγροτών, γιατί θέλουμε τα παιδιά να γυρίσουν στον πρωτογενή τομέα. Και να προκόψουν, όχι κατ’ ανάγκη στις μεγάλες πόλεις, αλλά να μπορούν να γυρίσουν στα χωριά τους.

Αυτές είναι οι προκλήσεις της επόμενης μέρας για τη νεολαία. Και για αυτά πραγματικά θα ήθελα να μιλήσω. Και γι’ αυτό και βλέπω πολλούς νέους, οι οποίοι όντως έρχονται με κριτική διάθεση, όπως πάντα πρέπει να κάνουν οι νέοι. Αλλά όχι με αφοριστική και με οριζόντια απορριπτική διάθεση. Διότι ξέρετε, ο θυμός δεν είναι καλός σύμβουλος. Μας οδήγησε σε μεγάλες περιπέτειες. Πιστεύω ότι σε αυτές τις εκλογές θα πρυτανεύσουν τα θετικά αισθήματα και πρωτίστως η λογική και η ανάγκη του καθενός και της καθεμιάς από εμάς να σκεφτούμε και την ατομική μας ευημερία αλλά και τη συλλογική προκοπή."

