Κόσμος

Ερντογάν: η πρώτη εμφανιση μετά την αδιαθεσία του στα εγκαίνια Άκκουγιου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η υγεία του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι καλή και θα συνεχίσει το καθημερινό του πρόγραμμα το συντομότερο δυνατόν, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Φαρετίν Κοτσά.

Σε δήλωσή του από το Ικόνιο επεσήμανε: «Ήμουν μαζί του σήμερα το πρωί. Στέλνει πολλούς χαιρετισμούς σε όλους σας. Η κατάσταση της υγείας του Προέδρου μας είναι πολύ καλή. Η λοίμωξη που είχε, η επίδραση της γαστρεντερίτιδας μειώθηκε.Θα συνεχίσει τα προγράμματά του το συντομότερο δυνατό», αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Επιπλέον, ο Τούρκος Πρόεδρος, ακύρωσε την προεκλογική συγκέντρωση στην Μερσίνα, καθώς και την τηλεοπτική συνέντευξή του το βράδυ.

Επίσης, στην τελετή μεταφοράς πυρηνικού καυσίμου από την Μόσχα στον πυρηνικό σταθμό Άκκουγιου ο Ερντογάν συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Πούτιν, για τς περιφερειακές εξελίξεις και τις διμερείς σχέσεις, με βίντεο και φωτογραφίες να κάνουν τον γύρο του Τουρκικού Τύπου.

Πρώτη εμφάνιση Ερντογάν μετά αδιαθεσία του στα εγκαίνια Άκκουγιου

«Ο πυρηνικός σταθμός Άκκουγιου θα καλύπτει το 10% της ηλεκτρικής ενέργειας της Τουρκίας», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν στην πρώτη του εμφάνιση έστω και διαδικτυακά, έπειτα από το επεισόδιο αδιαθεσίας του, κατά την τελετή στον πυρηνικό σταθμό Άκκουγιου όπου μεταφέρθηκε ουράνιο από τη Ρωσία για την λειτουργία του πρώτου αντιδραστήρα. Στην ίδια τελετή, επίσης μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι το Άκκουγιου είναι ένα από τα μεγαλύτερα ρωσο-τουρικιικά κοινά έργα.

Στην ομιλία του ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «σήμερα μοιραζόμαστε τη χαρά αυτού του μεγάλου βήματος που θα βάλει την Τουρκία μεταξύ των χωρών πυρηνικής ενέργειας».

«Είμαστε στο πρωτάθλημα των χωρών που κατέχουν πυρηνική δύναμη», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, ενώ υποστήριξε ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξάλειψε τους δισταγμούς σχετικά με αυτό το θέμα, ανακηρύσσοντας την πυρηνική ενέργεια ως πράσινη ενέργεια».

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι εκφράζει την ευγνωμοσύνη του σε όλες τις ρωσικές αρχές, ιδιαίτερα στον Πούτιν, που στήριξαν το σχέδιό από την αρχή. «Υλοποιήθηκε με ένα μοντέλο χρηματοδότησης που δεν επιβαρύνει τον εθνικό μας προϋπολογισμό. Το Άκκουγιου είναι η μεγαλύτερη κοινή επένδυση μεταξύ μας και της Ρωσίας. Το έργο των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από τη Rosatom. Η ευθύνη για τη συντήρηση, τη λειτουργία και τον παροπλισμό των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής ανήκει στον ανάδοχο», ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Όπως είπε από το Άκκουγιου θα καλυφθεί το 10% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της Τουρκίας. «Εδώ θα παραχθούν 35 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας σε πλήρη ισχύ. Μας αξίζει ο τίτλος της στρατηγικής επένδυσης. Το έργο θα συμβάλει 1.5 δις δολάρια στην μείωση των εισαγωγών φυσικού αερίου», ανέφερε.

Ο Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι «το γεγονός ότι το εργοστάσιό μας δεν επλήγη από τους σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου δείχνει πόσο σχολαστικά εκτελούν το έργο τους οι μηχανικοί.

Με αυτό το έργο, θα αναλάβουμε δράση για τον δεύτερο και τον τρίτο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής μας το συντομότερο δυνατό

Όλες οι μονάδες του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής θα τεθούν σε λειτουργία σταδιακά έως το 2028».

Από την πλευρά του ο Βλαδιμίρ Πούτιν είπε: «Σας συγχαίρω που φτάσατε σε ένα σημαντικό στάδιο στον πυρηνικό σταθμό Akkuyu, το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα τουρκικά-ρωσικά κοινά έργα σε πραγματικούς όρους. Το Akkuyu είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα στην τουρκο-ρωσική ιστορία».

Δηλώνοντας ότι αποφασίστηκε να αναπτυχθούν περαιτέρω οι ενεργειακές και εμπορικές σχέσεις, ο Πούτιν ανέφερε ότι το Άκκουγιου είναι το μεγαλύτερο κοινό έργο Τουρκίας και Ρωσίας. «Θα δημιουργηθεί κέντρο φυσικού αερίου στην Τουρκία. Το εμπόριο θα αυξηθεί με το κέντρο φυσικού αερίου που θα δημιουργηθεί στην Τουρκία. Αποφασίσαμε να συνεργαστούμε προς την κατεύθυνση πώλησης φυσικού μας αερίου προς τρίτες χώρες», ανέφερε.

Ο Ρώσος Πρόεδρος είπε: «Κατασκευάζουμε τον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό στον κόσμο. Οι Ρώσοι και Τούρκοι ειδικοί στον τομέα της ενέργειας εργάζονται με μεγάλη αποφασιστικότητα και αρμονία. Εγκαταστήσαμε και τους τέσσερις αντιδραστήρες ταυτόχρονα. Ο αριθμός των εργαζομένων ξεπερνά τις 20 χιλιάδες πλησιάζοντας τις 30 χιλιάδες».





Ειδήσεις σήμερα:

Τσίπρας στον ΑΝΤ1: Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ “μακράς πνοής”

Φρίκη: Ανήλικη γέννησε το παιδί του βιαστή της

Πέθανε ο Νίκος Τσαρούχας