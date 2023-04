Life

“Ποιος Παπαδόπουλος;”: απολαυστικά τα νέα επεισόδια (εικόνες)

Η κωμική σειρά του ΑΝΤ1 χαρίζει άφθονο γέλιο στους τηλεθεατές. Πάρτε μία... γεύση από τα νέα, ξεκαρδιστικά επεισόδια.

Η κωμική σειρά «Ποιος Παπαδόπουλος;», κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00 στον ΑΝΤ1, μοιράζει στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο.

Οι ήρωες της αγαπημένης κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 θα συνεχίσουν να ζουν τη μία ανατροπή μετά την άλλη και να ακροβατούν μεταξύ κωμικών καταστάσεων.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 1η ΜΑIΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 – Επεισόδιο 48

Ο Αρίστος αποφασίζει να γνωρίσει τον «ευεργέτη» του, τον Περικλή, σε όλη την οικογένεια. Έτσι, τους παίρνει όλους για εκδρομή στην κτηνοτροφική μονάδα του αδερφού του και φυσικά δεν θα αφήσουν πίσω ούτε την Βιβή αλλά ούτε και την Ραφαέλα, η οποία επιμένει ότι πρέπει να ανανεώσει το λογισμικό της με νέες εικόνες. Εκεί, η Μελίνα με την βοήθεια της Περιστέρας και της Βιβής μαθαίνει μέχρι και να αρμέγει, ο Αλέξανδρος δυσκολεύεται να ξεχωρίσει τους τράγους από τις κατσίκες, ενώ ο Περικλής προσπαθεί να δείξει στην Βιβή το ενδιαφέρον του. Κι αυτή δε μένει ασυγκίνητη από το φλερτ του… Ένα φλερτ το οποίο παραδόξως στηρίζει και ο Θανάσης. Κι αφού οι Παπαδόπουλοι εξηγήσουν τελικά όλη την μπερδεμένη ιστορία τους στον Περικλή, αυτός θα τους αποδεχτεί ως «διευρυμένη οικογένεια» με ανοιχτές αγκάλες! Για κακή του τύχη όμως, η Περιστέρα θα ακούσει κατά λάθος μια συνομιλία του με την Μελίνα, μια συνομιλία που τόσο αυτός όσο και η Μελίνα θα ήθελαν να παραμείνει κρυφή…

ΤΡΙΤΗ 2 ΜΑIΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 – Επεισόδιο 49

Η Περιστέρα είναι στα μαύρα πανιά γιατί μετά την στιχομυθία του Περικλή και της Μελίνας που άκουσε κατά λάθος πιστεύει ότι αυτοί οι δύο έχουν κρυφή σχέση. Παρόλα αυτά, δεν λέει τίποτα σε κανέναν, ούτε στην ίδια την Μελίνα η οποία προσπαθεί να καταλάβει τι έχει και είναι τόσο εχθρική απέναντί της. Στα μαύρα πανιά όμως είναι και ο Αλέξανδρος, γιατί η Εριέττα κοινοποίησε στα σόσιαλ από το κινητό του Θάνου το βιντεάκι όπου ο Αλέξανδρος δεν μπορεί να ξεχωρίσει έναν τράγο από μια κατσίκα, με αποτέλεσμα αυτός να γίνει viral και «μεγάλη ξεφτίλα» στο σχολείο. Κι όσο ο Θάνος προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να διορθώσει την εικόνα του αδερφού του στα σόσιαλ, ο Γιάννης έχει την φαεινή ιδέα να πουλήσει στον Παύλο τα τυριά και τα γιαούρτια που τους έδωσε πεσκέσι ο Περικλής. Δυστυχώς όμως δεν ξέρει ότι ο Περικλής έχει ήδη αποκλειστική συνεργασία με τον Παύλο, ο οποίος θα πάρει κατευθείαν τον Περικλή να του ζητήσει τα ρέστα… Και σαν να μην έφταναν αυτά, όταν ο Περικλής κατέβει Αθήνα για να τον φιλοξενήσουν οι Παπαδόπουλοι, θα βγει στην φόρα και το μυστικό τους με την Μελίνα, το οποίο θα αναστατώσει για τα καλά τους Παπαδόπουλους…

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

