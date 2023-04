Πολιτική

Τέμπη - Γεραπετρίτης: Δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο στο δυστύχημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπερσύγχρονη τηλεδιοίκηση μέχρι το τέλος Ιουνίου, δήλωσε ο υπουργός Επικρατείας που επιθεώρησε τις εργασίες στο κέντρο τηλεδιοίκησης του ΟΣΕ στη Λάρισα.

«Δικλείδες ασφαλείας υπήρχαν ως ένα σημαντικό βαθμό, αλλά στο δυστύχημα των Τεμπών δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας που όριζαν οι κανονισμοί λειτουργίας των σιδηροδρόμων», είπε ο υπουργός Επικρατείας και Μεταφορών Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Λάρισα, στο νέο Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας και Τηλεδιοίκησης που ολοκληρώνεται στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης. Ο κ. Γεραπετρίτης ξεναγήθηκε τόσο στο παλαιό τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης στο σταθμαρχείο Λάρισας όπου τόσο ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ Παναγιώτης Τερεζάκης, όσο και ο σταθμάρχης Γιώργος Ζήνδρος του εξήγησαν την τοπική σημασία του συστήματος και τις δυνατότητες που είχε και έχει για την παρακολούθηση της πορείας των συρμών σε μήκος 8 περίπου χιλιομέτρων πριν και μετά τον σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας. Η ενημέρωση του κ. Γεραπετρίτη συνεχίστηκε στο υπερσύγχρονο Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία ως το τέλος Ιουνίου και θα ελέγχει κάθε κίνηση των συρμών από τον Δομοκό και τον Παλαιοφάρσαλο μέχρι και το Αιγίνιο Πιερίας σε μήκος 167 χιλιομέτρων.

Στις δηλώσεις του Γιώργου Γεραπετρίτη που ακολούθησαν ο υπουργός μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «μετά το δυστύχημα των Τεμπών η κυβέρνηση αντιλαμβανόμενη το μέγεθος της τραγωδίας ανέλαβε τρεις δεσμεύσεις. Η πρώτη δέσμευση ήταν να φτάσει η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας μέχρι τέλους για να αποδοθούν οι ευθύνες. Το δεύτερο ήταν να επανεκκινήσει ο σιδηρόδρομος με όρους μείζονος ασφαλείας. Το τρίτο να τηρηθούν πολύ αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών και συστημάτων ασφαλείας που αφορούν την τηλεδιοίκηση και την σηματοδότηση καθώς και όλα τα συστήματα επικοινωνιών και αυτόματης πέδησης. Σε ό,τι αφορά την διερεύνηση των αιτιών έχει κατατεθεί το πόρισμα της επιτροπής των εμπειρογνωμόνων και πρόκειται για ένα πόρισμα που είναι αμερόληπτο και όλα τα πραγματικά περιστατικά με όλες τις αντιρρήσεις που έχει κάποιος-κάποια. Εντούτοις αποτελεί μια αντικειμενική προσέγγιση. Σε ό,τι αφορά την κρίσιμη βραδιά όσο και για τις παθογένειες που υφίστανται στον σιδηρόδρομο συστημικά και διαρθρωτικά, ήδη έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελία Λάρισας που διεξάγει την έρευνα και οι δικαστικές έρευνες προχωρούν τάχιστα».

Ο υπουργός συμπλήρωσε ότι «το δεύτερο ζητούμενο ήταν η επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου. Υπήρξε επιχειρησιακό σχέδιο που περιλαμβάνει μια σειρά από παρεμβάσεις που αφορούσαν την αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας. Για παράδειγμα η ενίσχυση του προσωπικού, σε σύντομο χρονικό διάστημα υπάρχει μία σημαντική αύξηση του δυναμικού του ΟΣΕ. Όσον αφορά τις κρίσιμες ειδικότητες των δύο σταθμάρχων και των κλειδούχων, η δυνατότητα να βρίσκονται επί της αμαξοστοιχίας περισσότεροι μηχανοδηγοί και προσωπικό. Έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος για την μεγαλύτερη ασφάλεια σε κρίσιμα σημεία όπως είναι σήραγγες. Και αυτό με συστήματα κατόπτευσης και με την ενίσχυση των μέσων πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης. Το κομμάτι του προαστιακού Λάρισας Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει στο τέλος της επόμενης εβδομάδας. Το επιβατικό κοινό έχει αποδώσει εμπιστοσύνη στον σιδηρόδρομο. Είναι πολύ ικανοποιητικές οι πληρότητες που εμφανίζονται. Ήταν μέλημά μας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να ολοκληρωθούν οι συμβάσεις που προβλέπουν καθολική την διοίκηση και σηματοδότηση καθώς και τα συνοδά συστήματα αυτόματης πέδησης στο κομμάτι του κύριου άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης.

Την κρίσιμη νύχτα του δυστυχήματος βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία ο τοπικός σταθμός τηλεδιοίκησης, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα να υπάρξει αυτόματη χάραξη διαδρομής, δηλαδή να χαράσσεται η πορεία πάνω στον πίνακα γεγονός που προλαμβάνει τον οποιοδήποτε κίνδυνο η αμαξοστοιχία να βρεθεί στο αντίθετο ρεύμα. Πλέον στην τοπική τηλεδιοίκηση βλέπουμε, δηλαδή στον πίνακα την κίνηση του τρένου. Ήταν δυνατόν να υπάρξει παρακολούθηση του τρένου και την κρίσιμη βραδιά. Ο πίνακας λειτουργούσε απολύτως όπως προκύπτει γιατί λίγο πριν το δυστύχημα υπήρξε αυτόματη χάραξη. Ο τοπικός πίνακας μετατρέπεται σε έναν υπέρτοπικό πίνακα. Το κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας θα τεθεί σε λειτουργία τέλος του Ιουνίου».

Χαρακτηριστικά όσον αφορά τις δικλείδες ασφαλείας εκείνη την νύχτα του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι «βεβαίως και υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας. Οι δικλείδες ασφαλείας ήταν η υποχρέωση της αυτόματης χάραξης. Υπήρχαν τα συστήματα ασφαλείας για την αλλαγή των κλειδιών, υπήρχε δυνατότητα παρακολούθησης στον πίνακα της τηλεδιοίκησης, υπήρχαν οι ασφαλιστικές δικλείδες οι οποίες καθίστανται τώρα περισσότερες. Πάντοτε όμως θα υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας. Ο ανθρώπινος παράγοντας στο τέλος της ημέρας είναι πάντα εκεί... Προφανώς εάν υπήρχαν τα συστήματα που αναπτύσσονται τώρα, θα υπήρχαν ακόμη περισσότερες δικλείδες ασφαλείας. Ο πίνακας αυτός ενσωματώνει πολύ περισσότερα μικρά τοπικά κέντρα τηλεδιοίκησης... Εάν είχε ακολουθηθεί το πρωτόκολλο, το οποίο προβλέπει υποχρεωτική αυτόματη χάραξη, θα είχαμε άλλο αποτέλεσμα». Τέλος ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι αυτή τη στιγμή στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη υπάρχει τηλεδιοίκηση στο τμήμα Αχαρνές-Οινόη, στο τμήμα Οινόη -Τιθορέα θα παραδοθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου, από την Τιθορέα ως τον Δομοκό η τηλεδιοίκηση λειτουργεί ήδη, από τον Δομοκό μέχρι το Αιγίνιο Πιερίας, συμπεριλαμβανομένης της Λάρισας και του Παλαιοφαρσάλου θα παραδοθεί προς λειτουργία ως το τέλος Ιουνίου και από το Αιγίνιο και το Πλατύ μέχρι τη Θεσσαλονίκη είναι σε λειτουργία.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Τα 50 κόμματα που δήλωσαν συμμετοχή για τις κάλπες της 21ης Μαΐου

Πέθανε ο Νίκος Τσαρούχας

Χαλκιδική: Ξενοδόχος κατέγραφε με κρυφές κάμερες ζευγάρια