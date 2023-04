Life

“Παγιδευμένοι”: συγκλονιστικά τα νέα επεισόδια (εικόνες)

Ραγδαίες και ανατρεπτικές είναι οι εξελίξεις στην δραματική σειρά του ΑΝΤ1. Πάρτε μια γεύση από τα νέα επεισόδια.

Στην παγίδα των ένοχων μυστικών και των έντονων συναισθημάτων, δεν υπάρχει ποτέ τέλος.

Κάθε φορά, όλα ξεκινούν από την αρχή…

Οι «Παγιδευμένοι» έρχονται και αυτή την εβδομάδα, με καθηλωτικά επεισόδια και θα κόψουν την ανάσα μας.

Δευτέρα 1η Μαΐου

Η είδηση ότι ο Κοσμάς είναι νεκρός, πέφτει σαν κεραυνός στο σπίτι της Άννας.

Ο Δημήτρης καλεί τον Θοδωρή για εξηγήσεις, σχετικά με τα πλαστά βιβλιάρια και τις ταυτότητες. Θα αποκαλύψει ο Θοδωρής στον Δημήτρη την αλήθεια; Ή θα τον προλάβει η είδηση ότι βρέθηκε το πτώμα του Κοσμά; Πώς θα αντιδράσει όταν το μάθει;

Η Αγγελική δέχεται απειλές. Ο Σταύρος ανησυχεί και θέλει να την προστατεύσει. Εκείνη, όμως, αρνείται πεισματικά. Μήπως έτσι βάζει σε κίνδυνο τη ζωή της;

Κι ενώ όλοι ψάχνουν να βρουν τον δολοφόνο του Κοσμά, ο Σπύρος κάνει τα πάντα για να τους αποπροσανατολίσει.



Τρίτη 2 Μαΐου

Η Άννα δεν μπορεί να διαχειριστεί τον χαμό του πατέρα της. Έχει καταρρεύσει και φοβάται ότι θα χάσει έναν-έναν τους ανθρώπους που αγαπάει. Ο Δημήτρης είναι συνέχεια δίπλα της, ενώ κάνει ό,τι μπορεί για να βρεθεί ο δολοφόνος.

Ο άνθρωπος που συλλαμβάνεται για τον φόνο του Κοσμά, προσπαθεί μάταια να πείσει την Αστυνομία ότι είναι αθώος. Ένα στοιχείο στο σπίτι του, όμως, μπορεί να αποδείξει την αθωότητά του. Ο Σπύρος το μαθαίνει και θα κάνει τα πάντα για να το καταστρέψει. Θα τα καταφέρει;

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim. Διανέμεται από την Madd.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, , Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή, η Ταμίλλα Κουλίεβα

Στον ρόλο της Αγγελικής Ρούσσου, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιάννης Λαπατάς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

