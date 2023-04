Πολιτική

Εκλογές - Ανδρουλάκης: απορρίπτω οποιοδήποτε σενάριο κυβερνητικής συνεργασίας που ενισχύει την πολιτική αστάθεια

Τι είπε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Φόρουμ των Δελφών.

O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης από το Φόρουμ των Δελφών, απέρριψε τα σενάρια για κυβερνήσεις ανοχής και μειοψηφίας καθιστώντας σαφές για άλλη μια φορά ότι το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επιδιώκει την κυβερνητική συνεργασία από την πρώτη Κυριακή για την πολιτική σταθερότητα της χώρας. «Απορρίπτω οποιοδήποτε σενάριο κυβερνητικής συνεργασίας που ενισχύει την πολιτική αστάθεια» ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, μετά το μεσημέρι στους Δελφούς.

«Έχω θέσει εξ αρχής κάποια κριτήρια. Πρώτο κριτήριο είναι να έχουμε ένα ισχυρό ποσοστό για να μπορώ να διαπραγματευτώ με τα υπόλοιπα κόμματα τις προτεραιότητες που θα έχει - μέσω των προγραμματικών συγκλίσεων - μια τέτοια κυβέρνηση συνεργασίας. Δεν πρόκειται να μπω σε μια συζήτηση όπου ο καθένας λέει ό,τι θέλει και φέρνει την πραγματικότητα στα μέτρα του, μη κοιτώντας τα πραγματικά δεδομένα. Απορρίπτω το οποιοδήποτε σενάριο δεν έχει τα στάδια που σας είπα» σχολίασε ο κ. Ανδρουλάκης ως προς τις συζητήσεις περί κυβερνήσεων ανοχής.

«Ζητώ ισχυρή εντολή από την 1η Κυριακή για να εφαρμοστούν οι ιδέες και προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, πρόσθεσε. «Η σταθερότητα της χώρας έχει αναλογική ευθύνη. Όσο ισχυρότερο το ΠΑΣΟΚ, τόσο μεγαλύτερη ευθύνη έχει για τη σταθερότητα. Άρα, τον «μουντζούρη» θα τον χρεωθούν αυτοί που θα βάλουν πάνω απ' όλα την προσωπική τους πολιτική επιβίωση και όχι την πρόοδο της χώρας» ανέφερε όταν ρωτήθηκε για το ποιος θα χρεωθεί την κυβερνητική αστάθεια.

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε πώς αυτό επιτυγχάνεται με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να έχει ισχυρό ποσοστό και καθοριστικό ρόλο για αλλαγή πορείας της χώρας. «Δεν θα βάλω την υπογραφή μου σε μια κυβέρνηση που δεν θα γυρίσει σελίδα. Δεν θα βάλω το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υποστύλωμα. Πιστεύω ότι η πατρίδα χρειάζεται κυβερνήσεις συνεργασίας, που τα πρόσωπα του πρωθυπουργού και των σημαντικότερων υπουργών θα είναι κοινής αποδοχής. Αυτό που υποστηρίζουν κάποιοι ότι θέλω να επιβάλω τον πρωθυπουργό, είναι μία ανοησία», συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ωστόσο τόνισε ότι δεν εμπιστεύεται τον Κυριάκο Μητσοτάκη ούτε τον Αλέξη Τσίπρα για να ηγηθούν κυβέρνησης συνεργασίας καθώς υποστήριξε για τον πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης πως είναι αναξιόπιστα πρόσωπα που ενισχύουν τον λαϊκισμό. «Δεν μπορεί να είναι σε πρωταγωνιστικές θέσεις, οι πρωταγωνιστές των μεγάλων προβλημάτων της χώρας. Δεν εμπιστεύομαι δύο πρόσωπα τα οποία χρεώνονται τους αντιμνημονιακούς λαϊκισμούς και την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», συμπλήρωσε, ενώ επανέλαβε ότι «τα δύο αυτά πρόσωπα δεν αξίζει να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία».

«Εδώ έχουμε τον λαϊκισμό με γραβάτα όπως τον εκπροσωπεί ο κ. Μητσοτάκης και τον λαϊκισμό χωρίς γραβάτα όπως τον εκπροσωπεί ο κ. Τσίπρας. Ο ένας λέει 10% αύξηση των μισθών. Ο άλλος λέει 25% αύξηση των μισθών. Πώς; Με έναν νόμο κι ένα άρθρο; Και με ταυτόχρονη μείωση των συντελεστών. Πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα; Εδώ μιλάμε για απόλυτο εμπαιγμό του ελληνικού λαού» σημείωσε σχετικά με τις υποσχέσεις των κ.κ. Μητσοτάκη και Τσίπρα. Προσδιόρισε ως προτεραιότητες κατά την προγραμματική συνεργασία «να πέσει το κόστος ζωής, το κοινωνικός κράτος, η Υγεία και η Παιδεία, η Πράσινη μετάβαση».

«Το ΠΑΣΟΚ έπαθε κι έμαθε », είπε όταν ρωτήθηκε για τις ευθύνες του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την πορεία της χώρας ωστόσο υπογράμμισε ότι «το κοινωνικό κράτος, ο σεβασμός στους θεσμούς και οι υποδομές της χώρας έχουν τη σφραγίδα μας. Όπως το ΑΣΕΠ, η Διαύγεια, το Open.gov.κ.α». Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε ότι «δεν μπορούμε να συζητήσουμε με πρόσωπα, τα οποία κάνουν λόγο για "γκρίζες ζώνες" και νησιά του Αιγαίου τα οποία τους ανήκουν. Βγάζουν σποτ όπως το κόμμα του κ. Ερντογάν -τα ίδια όμως λέει και ο κ. Κιλιντσντάρογλου, μην αυταπατόμαστε- όπου βάζουν τα σύνορα της Τουρκίας στη Δυτική Θράκη και σε νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Εμείς, όμως, δεν μπορούμε να περιμένουμε. Πρέπει να σχεδιάσουμε συντονίζοντας τον σεβασμό των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και των εθνικών μας συμφερόντων με την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Πρέπει, μέχρι να ομαλοποιηθούν τα πράγματα στην Τουρκία και να υπάρχει νουνεχής ηγέτης, εμείς να έχουμε καταφέρει να προσανατολίσουμε την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική στα ελληνικά πλαίσια».

«Ο φράχτης στον Έβρο είναι ένα έργο που ξεκινήσαμε εμείς, γιατί η χώρα έχει σύνορα και πρέπει οι Ευρωπαίοι να πληρώσουν για τη φύλαξη των ελληνικών συνόρων. Για μένα ενωμένη Ευρώπη είναι ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης να νιώθει ασφάλεια. Από το Καστελόριζο και τη Λευκωσία μέχρι τη Λιθουανία» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης και ως προς την άμυνα και τα εξοπλιστικά υπογράμμισε την ανάγκη να προχωρήσει η δημιουργία Ευρωστρατού.

Σχετικά με τις παρακολουθήσεις ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής μίλησε για διαδικτυακό παρακράτος προνόμιο του κ. Τσίπρα αλλά και του κ. Μητσοτάκη που το βίωσε ο ίδιος. «Αυτό το παρακράτος που διχάζει με τοξικό τρόπο στο διαδίκτυο ιδιαίτερα τη νέα γενιά, προσπαθούσε να εμφανίσει τον αρχηγό του τρίτου κόμματος, -ενός κόμματος με βαθιά δημοκρατική παράδοση, του κόμματος που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου- ως πράκτορα ξένων δυνάμεων».

Επανέλαβε εμφατικά ότι στοιχείο τυχόν προγραμματικής σύγκλισης θα είναι η συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής χωρίς καταχρηστική χρήση του απορρήτου, «για να οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη ανιψιούς, κολλητούς και το παρακράτος που δεν παρακολούθησε μόνο εμένα, αλλά και τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων χωρίς να ξέρουμε σήμερα που είναι το προϊόν της παρακολούθησής τους. Δεν είναι θέμα αυτό εθνικής ασφάλειας;» είπε χαρακτηριστικά.

Όταν τέλος ρωτήθηκε επισταμένα για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας και το αν έχει προτείνει θέση στην κ. Χρονοπούλου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, απάντησε πώς «δεν είναι πια ένα πολιτικό θέμα, αλλά ένα κορυφαίο ηθικό ζήτημα» και επεσήμανε πως είχε ήδη κάνει πρόταση στην κ. Χρονοπούλου για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας πολύ πριν την υπόθεση.

