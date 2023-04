Πολιτική

Άσκηση “Ηνίοχος”: 90 μαχητικά από 10 χώρες στην Ελλάδα (βίντεο)

Ο ΑΝΤ1 στην πολυεθνική διακλαδική αεροπορική άσκηση «Ηνίοχος – Ωρίων 2023».

Του Χρήστου Μαζανίτη

Πάνω από 90 μαχητικά από 10 χώρες βρίσκονται στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της άσκησης "ΗΝΙΟΧΟΣ". Η κάμερα του ΑΝΤ1, βρέθηκε στην Ανδραβίδα και κατέγραψε στιγμιότυπα από την διακλαδική άσκηση.

Το ένα μετά το άλλο τα ιταλικά μαχητικά Tornado, τα ισπανικά F-18 και τα F-15 της Σαουδικής Αραβίας απογειώνονται από την 117 ΠΜ. Είναι η διακλαδική άσκηση του ΓΕΕΘΑ ΗΝΙΟΧΟΣ και ΩΡΙΩΝ 23.

Τα ρωσικής κατασκευής SU-30 την ΠΑ της Ινδίας αποτελούν την έκπληξη του φετινού Ηνίοχου. Για πρώτη φορά σε επαφή μαζί τους Έλληνες πιλότοι.

Ένα δίλημμα απάντησε ο υποδιοικητής Κέντρου Αεροπορικής Τακτικής, Νικόλαος Μακρυγιάνης, Sukhoi ή Rafale;

"Rafale" εμφατικά. Οι δυνατότητές του είναι πλέον σύγχρονες" απάντησε ο Υποδιοικητής.

Ο Ηνίοχος διαρκεί 2 εβδομάδες, και συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι ΗΠΑ, η Ιορδανια, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία.

