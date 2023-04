Πολιτισμός

Άγαλμα του Βούδα ανακαλύφθηκε στην Αίγυπτο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το άγαλμα των 71 εκατοστών, που χρονολογείται από τη ρωμαϊκή εποχή, απεικονίζει τον Βούδα με μανδύα.

Ένα άγαλμα του Βούδα ανακαλύφθηκε σε αρχαιολογικό χώρο της Αιγύπτου κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα, αποκαλύπτοντας τους σημαντικούς εμπορικούς δεσμούς μεταξύ της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και της Ινδίας, ανακοίνωσε σήμερα το αιγυπτιακό υπουργείο Αρχαιοτήτων.

Αμερικανοί και Πολωνοί αρχαιολόγοι ανακάλυψαν το συγκεκριμένο άγαλμα στη Βερενίκη, αρχαία πόλη λιμάνι της νοτιοανατολικής Αιγύπτου, διευκρίνισε το υπουργείο.

Το άγαλμα των 71 εκατοστών, που χρονολογείται από τη ρωμαϊκή εποχή, απεικονίζει τον Βούδα με μανδύα, χωρίς να έχει τα μέλη του στη δεξιά πλευρά, μια άλως να περιβάλλει το κεφάλι του σε αναφορά στις ακτίνες του ήλιου, σύμφωνα με τη φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο.

Η Αίγυπτος βρισκόταν τότε "στο κέντρο του εμπορικού δρόμου που συνέδεε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με πολλές περιοχές του αρχαίου κόσμου", δήλωσε ο Μοστάφα Ουαζίρι, γενικός γραμματέας του Ανωτάτου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων.

Πλοία κατέφθαναν κυρίως από την Ινδία, φορτωμένα με μπαχαρικά, κοσμήματα, υφάσματα και ελεφαντόδοντο.

Η Αίγυπτος ανακοινώνει τακτικά αρχαιολογικές ανακαλύψεις, με ορισμένους ειδικούς να τις θεωρούν περισσότερο ως ένα εργαλείο προώθησης του τουρισμού παρά ως ιστορικό ενδιαφέρον.

Η χώρα προσπαθεί για την ανάκαμψη του κρίσιμου τουριστικού της τομέα, ο οποίος υπέφερε σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική αστάθεια μετά την εξέγερση του 2011, στη συνέχεια από την υγειονομική κρίση της Covid-19 και τέλος από τον πόλεμο μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, δύο χώρες που αποτελούν κύριες πηγές τουριστών για την Αίγυπτο.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Τα 50 κόμματα που δήλωσαν συμμετοχή για τις κάλπες της 21ης Μαΐου

Πέθανε ο Νίκος Τσαρούχας

Χαλκιδική: Ξενοδόχος κατέγραφε με κρυφές κάμερες ζευγάρια