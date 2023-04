Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Μετά τις εκλογές ο τελικός

Ο Τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θα διεξαχθεί την Τετάρτη 24 Μάϊου στο Πανθεσσαλικό. Οι αποφάσεις τις ΕΠΟ.

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ), ανακοίνωσε πως ο τελικός Κυπέλλου θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου την Τετάρτη 24 Μαϊου, τονίζοντας πως «η μόνη αρμόδια για την τήρηση της τάξης είναι η Αστυνομία».

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κατά τη σημερινή της συνεδρίαση έλαβε τις εξής αποφάσεις:

«Ο Τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Novibet 2022-2023 θα διεξαχθεί την Τετάρτη 24 Μαϊου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, με προτεινόμενη ώρα έναρξης 20:30. Οι όροι διεξαγωγής θα καθοριστούν τις επόμενες ημέρες σε συνεργασία με την Αστυνομία, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια για την τήρηση της τάξης. Η ΕΠΟ ως διοργανώτρια του Τελικού του Κυπέλλου, θα συνεργαστεί με τους δύο φιναλίστ και την Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας και από κοινού θα ληφθούν οι όποιες αποφάσεις με γνώμονα την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα και την αναβάθμιση του θεσμού.

Σε σχέση με τη διεξαγωγή κληρώσεων των Μικτών Ομάδων, στην Εκτελεστική Επιτροπή επιβεβαιώθηκε ότι διεξήχθησαν σε απόλυτη συμμόρφωση με τoν Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (άρθρο 20 παρ.14 του ΚΑΠ) και τις διαδικασίες που ακολουθούνται επί σειρά ετών».

Αρνείται την παραχώρηση του Πανθεσσαλικού η Επιτροπή Διαχείρισης του σταδίου

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή Διαχείρισης του Πανθεσσαλικού Σταδίου υπογραμμίζει ότι υπεύθυνη λήψη αποφάσεων για το γήπεδο είναι μόνο η δημοτική αρχή του Βόλου και όχι η ΕΠΟ.

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ώρες μετά την απόφαση της Ομοσπονδίας να ορίσει ως έδρα διεξαγωγής του εφετινού τελικού στο Κύπελλο Ελλάδας το γήπεδο της θεσσαλικής πρωτεύουσας.

Η ανακοίνωση:

«Πληροφορηθήκαμε ότι μια επιτροπή της ΕΠΟ, εκτελεστική της πλάκας, που μας έχει συνηθίσει να συνεδριάζει και να παίρνει, κατά το δοκούν, απίθανες αποφάσεις για το ποια ομάδα θα ανέβει ή θα πέσει από τις κατηγορίες που ελέγχει, θεώρησε ότι έχει την εξουσία να επιβάλλει την επιθυμία της και σε μας, συγχέοντας προφανώς τον Δήμαρχο Βόλου με τον Λευτέρη Αυγενάκη, που τους δέχεται σαν συνομιλητές

Ξεκαθαρίζουμε ότι η επιτροπή αυτή, με τα μέλη υπαλλήλους – πιστούς υπηρέτες γνωστών συμφερόντων μπορεί να σκέφτεται και να συσκέπτεται με όποιους εκείνη θεωρεί σαν αρμόδιους, αλλά θα πρέπει να γνωρίζει ότι μετά από τόσο κόπο το μόνο που θα πετύχει είναι να διεξάγει τον τελικό σε κάποιο χωράφι στον θεσσαλικό κάμπο ή στο φιλόξενο γήπεδο των Πράσινων Πουλιών. Στο Πανθεσσαλικό, πάντως, αποκλείεται».

