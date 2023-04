Πολιτική

Εκλογές 2023 - ΜέΡΑ25: Τι είναι το σχέδιο "Δήμητρα" και πως λειτουργεί

Απαντήσεις σε 22 ερωτήματα αναφορικώς με το προτεινόμενο σχέδιο «Δήμητρα» δίνει, με ανακοίνωσή του, το ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη ρήξη.

Κατά πρώτον, «το σχέδιο ΔΗΜΗΤΡΑ είναι ένα δημόσιο σύστημα δωρεάν ψηφιακών συναλλαγών σε ευρώ, μεταξύ του Δημοσίου και ιδιωτών, καθώς και ιδιωτών μεταξύ τους». Σύμφωνα με τους εμπνευστές του, «με το ΔΗΜΗΤΡΑ όλες οι ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι δωρεάν! ΔΗΜΗΤΡΑ σημαίνει τέλος στο χαράτσι των τραπεζών». Ένα πρόσθετο όφελος για τους χρήστες του είναι ότι εξασφαλίζουν «φοροαπαλλαγές που ισοδυναμούν με επιτόκιο ψηλότερο από εκείνο που σου προσφέρει η τράπεζά σου». Εγγυητής δε, των σχετικών καταθέσεων είναι «το ελληνικό Δημόσιο, βέβαια - το Υπουργείο Οικονομικών στο οποίο ανήκει το TAXISNET και το λογισμικό στο οποίο οικοδομείται το ΔΗΜΗΤΡΑ».

Όπως εκτιμούν στο ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη ρήξη, «η μερική μεταφορά χρημάτων στο ΔΗΜΗΤΡΑ θα δώσει κίνητρο στις τράπεζες να μειώσουν τις προμήθειές τους, να αυξήσουν τα επιτόκια καταθέσεων και, γενικότερα, να πάψουν να εκμεταλλεύονται τους μικροκαταθέτες πελάτες τους. (Αν δεν μπορούν να αντέξουν τον ανταγωνισμό του ΔΗΜΗΤΡΑ, τότε θα τις αναδιαρθρώσουμε όπως τους αξίζει)», προειδοποιούν εξ άλλου.

Στην περίπτωση δε, κατάρρευσης του ευρώ, «με το ΔΗΜΗΤΡΑ όμως εν λειτουργία - και αν χρειαστεί - είναι πολύ απλό πράγμα (με το πάτημα ενός κουμπιού) οι μονάδες συναλλαγών να χριστούν 'νέα δραχμή' και οι ψηφιακές συναλλαγές να συνεχιστούν απρόσκοπτα, έως ότου τυπωθούν νέα χαρτονομίσματα από μια Νέα Κεντρική Τράπεζα».

Με την υπόμνηση, εξ άλλου, ότι «το ΔΗΜΗΤΡΑ πρωτοπαρουσιάστηκε στο προεκλογικό μας πρόγραμμα το… 2019!», το ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη ρήξη εκτιμά ότι «τώρα, που διαψεύστηκαν οι ελπίδες τους ότι το ΜέΡΑ25 θα έμενε εκτός Βουλής, ξάφνου, 'ανακάλυψαν' το ΔΗΜΗΤΡΑ με στόχο να κινδυνολογήσουν διαστρεβλώνοντας χυδαία την πεμπτουσία του: Ένα εξαιρετικό εργαλείο που θα έπρεπε να έχει κάθε χώρα της ευρωζώνης, το παρουσιάζουν ως έξοδο από το ευρώ. Ένα εργαλείο που θα βοηθούσε να μειώσει το κόστος της χρεοκοπίας μιας τράπεζας, το παρουσιάζουν ως σχέδιο να κλείσουμε τις τράπεζες. Ένα εργαλείο που θα βοηθούσε να αντισταθούμε σε περίπτωση άλλου ενός οικονομικού πολέμου εναντίον του λαού μας από τις Βρυξέλλες, το παρουσιάζουν ως κήρυξη οικονομικού πολέμου εναντίον των Βρυξελλών», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση μεταξύ άλλων.

