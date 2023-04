Πολιτική

Μητσοτάκης σε Ερντογάν: η ιστορία δεν αλλάζει βάφοντας αυθαίρετα στο χάρτη με κόκκινο χρώμα νησιά

Τι είπε από την Ξάνθη που συνεχίζει την προεκλογική του περιοδεία ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στις καθαρές θέσεις της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του σε προεκλογική συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας στο δημοτικό αμφιθέατρο της Ξάνθης.

"Από τη Θράκη, όπου χριστιανοί και μουσουλμάνοι ζουν αρμονικά κάτω από την Ευρωπαϊκή ομπρέλα του Έλληνα πολίτη, απευθύνομαι με ειλικρίνεια στους γείτονές μας", είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε:

"Θέλω να τους πω ότι οι σχέσεις μας δεν πρέπει να έχουν θέση στην ένταση της προεκλογικής μάχης. Δεν πρέπει, επίσης, να δηλητηριάζονται με μίσος γύρω από τη θρησκευτική μειονότητα της Θράκης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς συμπολίτης μας που να θέλει να γίνει ποτέ εργαλείο άλλων σκοπιμοτήτων.

Και αντίθετα, η τουρκική ηγεσία θα ήταν καλό να αντιληφθεί ότι η πραγματικότητα δεν αλλάζει παραχαράσσοντας την ιστορία και τις Συνθήκες.

Ούτε βάφοντας αυθαίρετα στο χάρτη με κόκκινο χρώμα νησιά και περιοχές που ήταν, είναι και θα είναι πάντα γαλάζιες.

Και δεν γίνεται, άλλωστε, όταν ευχαριστείς μία χώρα για τη συνδρομή της στους σεισμούς, ναι γιατί σπεύσαμε πρώτοι. Πρώτοι ήμασταν εμείς και βοηθήσαμε τον τουρκικό λαό απέναντι σε μία πρωτοφανή φυσική καταστροφή. Δεν γίνεται την ίδια ώρα που αναγνωρίζεις αυτή την κίνηση καλής θέλησης, την ίδια ώρα να προκαλείς.

Για αυτό και θέλω από εδώ, από την Ξάνθη, να επαναλάβω τις καθαρές μας θέσεις. Είμαστε συνεπείς, δεν είμαστε αφελείς. Στην κάθε επιθετικότητα απαντάμε με ετοιμότητα. Δεν κάνουμε διάλογο με το παράλογο, Αλλά αγκαλιάζουμε πάντα και ανταποδίδουμε οποιαδήποτε κίνηση καλής θέλησης.

Είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε τη βασική μας διαφορά που δεν είναι άλλη από την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο πάντα με γνώμονα το διεθνές δίκαιο. Είμαστε όμως πάντα απρόθυμοι να ανεχτούμε οποιαδήποτε αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.

Αυτό που είναι σημαντικό είναι με τη σειρά της η άλλη όχθη του Αιγαίου να φανεί προσεκτική στις λέξεις της και ελπίζω αληθινή στις προθέσεις της. Εμείς θα είμαστε οι πρώτοι που θα ανταποκριθούμε με χαρά σε οποιαδήποτε κίνηση καλής θέλησης".

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι στη Θράκη αρμονικά χριστιανοί και μουσουλμάνοι σε καθεστώς ισονομίας και ισοπολιτείας και υπογράμμισε:"Εδώ στη Θράκη γεφυρώνονται οι διαστάσεις τόσο της εθνικής υπερηφάνειας όσο και της αρμονικής συνύπαρξης. Με άλλα λόγια είστε στη Θράκη ταυτόχρονα ένα φυλάκιο και μία πρεσβεία της πατρίδας

Και αντιλαμβάνεστε συνήθως καλύτερα από τον καθένα την πολιτική μας, μία πολιτική που εδράζεται στην ισονομία μεταξύ των πολιτών. Μία ισονομία και ισοπολιτεία για την οποία πρώτος αγωνίστηκε και επέβαλε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης".

Τόνισε πως η Συμφωνία της Ελλάδας με τις ΗΠΑ ανέδειξε τη Θράκη πώς γεωστρατηγικό πόλο.

Ανέφερε ότι η κυβέρνηση προστάτεψε τα σύνορα απέναντι στις μεταναστευτικές εισβολές, λέγοντας πως τα σύνορα έμειναν απόρθητα και αναγνωρίστηκαν ως τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης.

Σχετικά με το φράχτη στον Έβρο είπε ότι "θα απλώνεται συνεχώς, παρά λυσσασμένες αντιδράσεις όσων τον πολεμούν".

Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε σίγουρος για τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές και είπε χαρακτηριστικά όλη η Ελλάδα θα είναι γαλάζια το βράδυ της 21ης Μαΐου.

Σχολίασε και την προεκλογική συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά με ομιλητή τον Αλέξη Τσίπρα και σημείωσε: "Εμείς δεν έχουμε καμία δυσκολία να γεμίζουμε και τους χώρους και να ξεκινάμε τις ομιλίες στην ώρα τους. Θα σας πω μία μικρή ιστορία. Ο κ. Τσίπρας βρέθηκε στον τόπο μου, στα Χανιά, και είπε να μιλήσει στην ίδια πλατεία στην οποία είχα μιλήσει κι εγώ. Και η ομιλία του ήταν για τις 7 και πήγε 7:30 και πήγε 8 και πήγε 8:30 και ανέβηκε στο βήμα στις 8:40, γιατί η πλατεία ήταν η μισή άδεια".

