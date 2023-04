Κοινωνία

Εγκληματικότητα: Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Δυτική Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συλλήψεις και προσαγωγές σε αστυνομική επιχείρηση για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.

(εικόνα αρχείου)

Τρεις συλλήψεις σε ειδικές επιχειρήσεις της ΕΛΑΣ για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στη Δυτική Αττική

Τρία άτομα συνελήφθησαν και 44 προσήχθησαν χθες (26/4) κατά τη διάρκεια ειδικών αστυνομικών επιχειρήσεων σε περιοχές της Δυτικής Αττικής με σκοπό την πάταξη και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και εγκληματικότητας και συγκεκριμένα σε Αχαρνές, Ζεφύρι και Αγία Βαρβάρα.

Κατά την διάρκεια της χθεσινής επιχείρησης:ελέγχθησαν 283 άτομα και 131 οχήματα,προσήχθησαν 44 άτομα και συνελήφθησαν 3 άτομα για ναρκωτικά, παράβαση του εθνικού τελωνειακού κώδικα και καταδικαστική απόφαση.

Επιπρόσθετα βεβαιώθηκαν 29 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και κατασχέθηκαν 5,4 γραμ. κοκαΐνης, 84 πακέτα τσιγάρα και 10 συσκευασίες καπνού.

Στις επιχειρήσεις έλαβαν μέρος αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε., της ΔΙ.ΑΣ. και της Υ.Α.Τ..

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Νίκος Τσαρούχας

Χαλκιδική: Ξενοδόχος κατέγραφε με κρυφές κάμερες ζευγάρια

Τσίπρας στον ΑΝΤ1: Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ “μακράς πνοής”