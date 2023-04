Κόσμος

Κένυα: συνελήφθη γνωστός πάστορας - αυξάνονται τα θύματα της αίρεσης

Ο πρόεδρος της Κένυας προανήγγειλε πως θα αναλάβουν δράση κατά των αυτοαποκαλούμενων παστόρων «που προωθούν «σκοτεινές και απαράδεκτες ιδεολογίες».

Ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους πάστορες στην Κένυα, ο Εζέκιελ Οντέρο, συνελήφθη σήμερα για «μαζική δολοφονία πιστών», ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Κιτούρε Κιντίκι.

Εν μέσω των συνεχιζόμενων αποκαλύψεων για την τραγωδία στο δάσος Σακαχόλα, όπου ένας άλλος αυτοανακηρυχθείς πάστορας έπεισε δεκάδες ακολούθους του να λιμοκτονήσουν προκειμένου να εξασφαλίσουν «μια θέση στον Παράδεισο», η είδηση της σύλληψης του Οντέρο έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία.

Ο υπουργός Εσωτερικών δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες για τις κατηγορίες σε βάρος του Οντέρο, ενός πρώην ψαρά που αυτοανακηρύχθηκε πάστορας πριν από 15 χρόνια και μέχρι πρότινος προσέλκυε έως και 40.000 πιστούς στην εκκλησία του, στην περιοχή Μαβουένι. Σε μια από τις συγκεντρώσεις του – κατά τις οποίες πουλούσε φιαλίδια με «αγιασμό» και κομμάτια υφάσματος που δήθεν θεραπεύουν κάθε ασθένεια – είχε παραστεί η σύζυγος του αντιπροέδρου Ριγκάτι Γκατσάγκουα. Το κανάλι του Εζέκιελ Οντέρο «Νέα Ζωή – Κέντρο Προσευχής και Εκκλησία» στο YouTube έχει σχεδόν 450.000 ακολούθους.

Κατά τη σύλληψή του, ο Οντέρο εμφανίστηκε ήρεμος, φορώντας ολόλευκη ενδυμασία και κρατώντας μια Βίβλο στο χέρι.

Ο πρόεδρος της Κένυας Ουίλιαμ Ρούτο προανήγγειλε πως οι αρχές θα αναλάβουν δράση κατά των αυτοαποκαλούμενων παστόρων «που προωθούν «σκοτεινές και απαράδεκτες ιδεολογίες» στους ακολούθους τους.

Εν τω μεταξύ, η έρευνα στο δάσος της Σακαχόλα (ανατολικά) φέρνει στο φως περισσότερα θύματα του πάστορα Πολ Μακένζι Νθένγκε, της «Διεθνούς Εκκλησίας της Χαρμόσυνης Είδησης». Μέχρι σήμερα, 103 πιστοί βρέθηκαν νεκροί από τα μέλη των συνεργείων που χτενίζουν την δασική περιοχή.