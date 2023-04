Υγεία - Περιβάλλον

Λάζαρος Λασκαρίδης: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο αντιδήμαρχος Καλλιθέας μετά από ατύχημα

Σε κρίσιμη κατάσταση ο δημοσιογράφος και αντιδήμαρχος Καλλιθέας, Λάζαρος Λασκαρίδης. Έπεσε στο κενό όταν υποχώρησε το κάγκελο του μπαλκονιού.

Βαριά τραυματισμένος στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκας νοσηλεύεται ο αντιδήμαρχος Καλλιθέας και δημοσιογράφος Λάζαρος Λασκαρίδης, ο οποίος είχε σοβαρό ατύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Λασκαρίδης βρισκόταν σε εκδήλωση εγκαινίων βιβλιοθήκης προς τιμήν του αείμνηστου δημάρχου Θέοδωρου Ψαλιδόπουλου στην οδό Ανδρομάχης, όταν κάποια στιγμή ακούμπησε το κάγκελο μπαλκονιού, το οποίο υποχώρησε, με αποτέλεσμα ο ίδιος να βρεθεί στο κενό και να τραυματιστεί βαριά.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο τον μετέφερε στο νοσοκομείο και μετά τις απαραίτητες εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι έχει αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Αναμένεται τις επόμενες ώρες να χειρουργηθεί, με την κατάσταση της υγείας του να θεωρείται κρίσιμη.

