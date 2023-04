Κοινωνία

Ηράκλειο: Έκρηξη “ισοπέδωσε” καφετέρια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απίστευτες εικόνες από το Ηράκλειο, όπου σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη σε επιχείρηση στο κέντρο.

Έκρηξη σημειώθηκε σε επιχείρηση στη Λεωφόρου Ηρακλείου, του Νέου Ηρακλείου Αττικής.

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα και κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερώς την επιχείρηση, όμως, από θαύμα δεν υπήρξε τραυματισμός, καθώς από πάνω υπάρχουν σπίτια.

Επρόκειτο για νέα επιχείρηση, η οποία λειτουργούσε μόλις ένα μήνα.

Σύμφωνα με δηλώσεις των ιδιοκτητών της καφετέριας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», η έκρηξη δεν οφείλεται σε «ξεκαθάρισμα λογαριασμών», ενώ δεν είχαν δεχθεί απειλητικό μήνυμα.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ διενεργούνται έρευνες για τα αίτια της έκρηξης.

Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 183 σημεία

Κολωνός: 43 κλεμμένοι καταλύτες βρέθηκαν σε αυτοκίνητο

Καιρός: Βροχές, ζέστη και μποφόρ την Παρασκευή