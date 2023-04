Πολιτική

Κόμμα Κασιδιάρη: Προσφυγή στον Άρειο Πάγο για τους “Έλληνες”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Δημήτρης Μιχάκης κατέθεσε προσφυγή στον Άρειο Πάγο για το κόμμα του καταδικασμένου Ηλία Κασιδιάρη.

Ο πρόεδρος του κόμματος «Έλληνες» Δημήτρης Μιχάκης που έχει δήλωση στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου αίτηση συμμετοχής στις βουλευτικές εκλογές της 23ης Μαΐου 2023, κατέθεσε προσφυγή στον 'Αρειο Πάγο κατά του «Εθνικού Κόμματος Έλληνες» του Ηλία Κασιδιάρη, με την οποία ζητάει να απαγορευθεί η χρήση της επωνυμίας Έλληνες.

Ακόμη, ο κ. Μιχάκης ζητάει να αφαιρεθεί η επωνυμία Έλληνες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όπου άλλου έχει αναρτηθεί ή δημοσιευθεί από το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη και με ανακοίνωσή του στα μέσα ενημέρωσης να αναγνωρίσει ότι το κόμμα Έλληνες υφίσταται από το έτος 2012 με ιδρυτή τον Δημήτρη Μιχάκη.

Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 183 σημεία

Κολωνός: 43 κλεμμένοι καταλύτες βρέθηκαν σε αυτοκίνητο

Καιρός: Βροχές, ζέστη και μποφόρ την Παρασκευή