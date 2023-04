Κόσμος

Τραμπ: Θα ανακαταλάβουμε τον Λευκό Οίκο, θα “σβήσουμε” τον Μπάιντεν

Επιμένει ότι θα κατέβει υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές, ενώ βρίσκεται υπό ποινική δίωξη ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Θα ανακαταλάβουμε τον Λευκό Οίκο»: μπροστά σε ψηφοφόρους της αμερικανικής δεξιάς στο Νιου Χάμσιρ, ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε χθες Πέμπτη πως θα συντρίψει, θα «σβήσει» τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, που μόλις επισημοποίησε την υποψηφιότητά του, στις εκλογές του 2024.

«Την Τρίτη, ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε επίσημα άλλα τέσσερα καταστροφικά χρόνια» στην εξουσία, πέταξε ο ρεπουμπλικάνος προκάτοχός του στην προεδρία.

Ο κ. Τραμπ κατήγγειλε όπως αναμενόταν τον απολογισμό του διαδόχου του, περιγράφοντας μια χώρα βυθισμένη στη βία και στην εγκληματικότητα, που πνίγεται από τον πληθωρισμό, όπου οι τράπεζες «καταρρέουν», Το 2024, η Αμερική θα κληθεί να επιλέξει ανάμεσα «στην επιτυχία ή την αποτυχία», «την ασφάλεια ή την αναρχία», την «ευημερία ή την καταστροφή», κατ’ αυτόν.

Ο πρώην ένοικος του Λευκού Οίκου έκανε την πρώτη του προεκλογική συγκέντρωση μετά την ιστορική άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του από δικαστήριο της Νέας Υόρκης.

Απτόητος, ο επιχειρηματίας των ακινήτων υποσχέθηκε πως «θα συντρίψουμε τον Τζο Μπάιντεν» μπροστά στους οπαδούς του, πολλοί από τους οποίους φόραγαν τα περίφημα κόκκινα καπέλα.

Έκανε ακόμη μια μίμηση τον κ. Μπάιντεν κατά τρόπο που άφηνε να εννοηθεί πως ο ογδοντάρης πρόεδρος έχει άνοια, κάτι που διατείνονται αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι.

Ο κ. Τραμπ, 76 ετών, προηγουμένως επέκρινε έντονα τον κυβερνήτη της Φλόριντας, τον Ρον ΝτεΣάντις, που θεωρείται ο μεγαλύτερος αντίπαλός του στην κούρσα για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων, παρότι δεν έχει ακόμη επισημοποιήσει την υποψηφιότητά του.

Οδεύει «να συντριβεί» στις δημοσκοπήσεις, κάγχασε.

Παρά την άσκηση δίωξης σε βάρος του, ο Ντόναλντ Τραμπ για την ώρα θεωρείται με διαφορά ο επικρατέστερος μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων υποψηφίων. Και δεν αποκλείεται, κάθε άλλο, η παράταξη να τον επιλέξει για να αναμετρηθεί ξανά με τον Τζο Μπάιντεν τον Νοέμβριο του 2024.

Το Νιου Χάμσιρ, όπου έκανε τη συγκέντρωση, είναι από τις πρώτες πολιτείες όπου θα διεξαχθεί η εσωκομματική διαδικασία του GOP, στις αρχές του 2024. Εάν επικρατήσει σε αυτή, ο κ. Τραμπ θα έχει κάνει πολύτιμο –και απαραίτητο– βήμα για τη συνέχεια.

Ενώ σε βάρος του διενεργούνται κι άλλες έρευνες, για τις οικονομικές του υποθέσεις, για τις πιέσεις που άσκησε σε εκλογικούς αξιωματούχους στην Τζόρτζια το 2020, ή ακόμη για το πώς χειρίστηκε απόρρητα αρχεία του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ ρίχνεται ολόψυχα στην νέα του προεκλογική εκστρατεία καταγγέλλοντας, τι άλλο, το «κυνήγι μαγισσών» εναντίον του.

