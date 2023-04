Κοινωνία

Ξυλοδαρμός 11χρονου μέσα στο σχολείο: Έχασε τις αισθήσεις του, παραμένει σε νοσοκομείο

Τρόμος για τον μαθητή του δημοτικού, που δέχθηκε ομαδική επίθεση στο προαύλιο του σχολείου. Παραμένει για νοσηλεία σε νοσοκομείο.

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας 11χρονος μαθητής, ο οποίος δέχτηκε επίθεση και άγριο ξυλοδαρμό μέσα στην αυλή του σχολείου του, στα Πατήσια.

Σύμφωνα με όσα είπε στους αστυνομικούς η μητέρα του παιδιού, την ώρα που ο 11χρονος ήταν στο προαύλιο του δημοτικού σχολείου, τον πλησίασαν άλλοι μαθητές και άρχισαν να τον χτυπούν σε όλο του το σώμα.

Το παιδί έχασε τις αισθήσεις του. Ημιλιπόθυμο τον πήρε η μητέρα του και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου και παραμένει με χτυπήματα σε όλο του το σώμα.

Το παιδί δεν διατρέχει κίνδυνο ζωής, όμως καθώς είναι σε ιδιαίτερα άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ακόμη δεν μπορεί να καταθέσει στους αστυνομικούς για τον ξυλοδαρμό του.





