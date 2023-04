Πολιτική

Δικηγόρος Κασιδιάρη: Απίθανο να αποκλειστεί το κόμμα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δικηγόρος του καταδικασμένου σε εγκληματική οργάνωση μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε η δικηγόρος του καταδικασμένου Ηλία Κασιδιάρη, Βάσω Πανταζή, εκφράζοντας την άποψη ότι, το κόμμα του εντολέα της είναι «απίθανο» να αποκλειστεί από τον Άρειο Πάγο, καθώς είναι «πασίγνωστο στο πανελλήνιο», σε αντίθεση με το κόμμα του ενάγοντα.

Σημείωσε ότι, ποτέ δεν έχει διαρρεύσει βίντεο από τον κρατούμενο προς τα έξω και πως τα ηχητικά τα πήραν οι δικηγόροι της Χρυσής Αυγής, ξεκαθαρίζοντας επιπλέον ότι, στο νέο κόμμα του κατάδικου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δεν υπάρχουν άτομα που έχουν πολιτευτεί με τη Χρυσή Αυγή στο παρελθόν.

Τέλος, σημείωσε πως, ο εντολέας της δεν έχει συνομιλήσει με τον Νίκο Νικολόπουλο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: Έκρηξη “ισοπέδωσε” καφετέρια (βίντεο)

Αλάσκα: Συντριβή στρατιωτικών ελικοπτέρων

Άλφρεντ Χίτσκοκ: Ο ιστορικός σκηνοθέτης “μετρ του σασπένς”