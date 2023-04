Πολιτική

Μποτόπουλος: Πως “κομμένο” κόμμα τον Μάιο, μπορεί να “κατέβει” στις εκλογές τον Ιούλιο

Τι είπε ο συνταγματολόγος για τα δύο επίπεδα ελέγχου από τον Άρειο Πάγο, για τα κόμματα και τους συνδυασμούς υποψηφίων για τις εκλογές του Μαΐου.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Παρασκευή ο συνταγματολόγος, Κωνσταντίνος Μποτόπουλος, αναφορικά με τον έλεγχο του Αρείου Πάγου σε κόμματα και συνδυασμούς υποψηφίων, ώστε να αποκλειστούν όσα και όσοι πρέπει βάσει νόμου και να ανακηρυχθούν εν συνεχεία τα κόμματα και οι υποψήφιοι τους που μπορούν να πάρουν μέρος στις εκλογές.

Όπως είπε ο κ. Μποτόπουλος, «σε πρώτη φάση τα κόμματα κρίνονται βάσει του ονόματος τους, καθώς μεταξύ άλλων δεν επιτρέπεται να κατέβει στις εκλογές ένα κόμμα με όνομα που υπάρχει ήδη, να κατέβει πχ. άλλο ένα κόμμα ως ΝΔ. Αυτός είναι ο λόγος που αποκλείστηκε το κόμμα του κ. Μπογδάνου».

«Κρίνονται πρώτα βάσει ονομάτων και σε δεύτερη φάση βάσει των προσώπων των συνδυασμών», σημείωσε ο συναταμγατολόγος, προσθέτοντας ότι «με την νέα διάταξη νόμου θα κρίνει ο Άρειος Πάγος εάν τα κόμματα υπόκεινται σε κάποιες απαγορεύσεις πχ. αν υπάρχουν καταδικασμένα πρόσωπα στους συνδυασμούς»

«Το κόμμα “Έλληνες” θα κριθεί και βάσει της συμμετοχής του Ηλία Κασιδιάρη, επειδή είναι πρωτοδίκως καταδικασμένος», ανέφερε ο κ. Μποτόπουλος.

Αίσθηση προκάλεσε η διευκρίνιση του συνταγματολόγου ότι «οι δεύτερες εκλογές είναι αυτόνομες και για αυτές θα ξαναγίνει η διαδικασία ελέγχου κομμάτων και συνδυασμών από την αρχή. Οπότε, κόμματα που αποκλείστηκαν μπορούν να αλλάξουν όνομα και να κατέβουν στις εκλογές ή να αλλάξουν συνδυασμούς και να πάρουν κανονικά μέρος στις εκλογές στις 2 Ιουλίου, παρότι θα έχει απαγορευθεί η συμμετοχή τους στις εκλογές στις 21 Μαΐου.

