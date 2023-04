Πολιτική

Εκλογές: Λιβανός - Μπουρνούς - Δάγκα για τις συνεργασίες και τον φράχτη στον Έβρο (βίντεο)

Τι είπαν οι τρεις υποψήφιοι βουλευτές, που αντιπαρατέθηκαν στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1.

Καθώς απομένουν ακριβώς τρεις εβδομάδες για την λήξη της προεκλογικής περιόδου, οι υποψήφιοι όλων των κομμάτων εντείνουν τις εμφανίσεις και τις τοποθετήσεις τους για τα μείζονα ζητήματα και για τα διλήμματα των εκλογών.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», το πρωί της Παρασκεύης, η συζήτηση στο πολιτικό πάνελ επικεντρώθηκε τόσο στις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες με αιχμή τον ΣΥΡΙΖΑ, όσο και ζητήματα που άπτονται των εθνικών θεμάτων, όπως ο φράχτης στον Έβρο και το μέλλον του, αλλά και η διαχείριση του Μεταναστευτικού.

Στο στούντιο της εκπομπής διασταύρωσαν τα ξίφη τους οι

Σπήλιος Λιβανός , υποψήφιος βουλευτής με την Νέα Δημοκρατία στην Αιτωλοακαρνανία

, υποψήφιος βουλευτής με την Νέα Δημοκρατία στην Αιτωλοακαρνανία Γιάννης Μπουρνούς , υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Λέσβο και

, υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Λέσβο και Βιβή Δάγκα, υποψήφια βουλευτής με το ΚΚΕ στον Δυτικό Τομέα Αθηνών.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:





