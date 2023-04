Υγεία - Περιβάλλον

Βιοδιαθέσιμα Συμπληρώματα Διατροφής με βάση την επιστήμη και την αειφορία

Συμπληρώματα εξαιρετικής ποιότητας απαλλαγμένα από χημικές ουσίες, με οικολογικές μεθόδους παραγωγής και συσκευασίας από τον σπόρο μέχρι το μπουκάλι.

Σήμερα πολλοί, και ιδίως οι νέοι άνθρωποι, στρέφονται σε καταναλωτικά αγαθά που είναι οργανικά, ανεπεξέργαστα, φυτικά, βιώσιμα και ιχνηλάσιμα.

Όταν αναζητούν προϊόντα που σχετίζονται με την υγεία και την ευεξία, τότε τα παραπάνω «θέλω» γίνονται αναγκαία ζητούμενα. Αποτελεσματικές λύσεις που καλύπτουν αυτές τις ανάγκες δίνει η Καναδική Flora (FMD) με τα κορυφαία συμπληρώματα διατροφής που παρασκευάζει πρωτοπορώντας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η MedMelon από το 2006 διαθέτει αποκλειστικά τα προϊόντα της Flora στους πολύ απαιτητικούς Έλληνες και Κύπριους καταναλωτές.

Η Flora αυτοπροσδιορίζεται ως μια οικογενειακή επιχείρηση που εμπνέεται από τις παραδοσιακές φυσικές θεραπείες με βάση τους καρπούς της γης και παρασκευάζει συμπληρώματα που στοχεύουν αποτελεσματικά στον καθαρισμό και τη βελτίωση του σώματος και του πνεύματος.

Αλλά είναι πολύ περισσότερο από αυτό.

Ιδρύθηκε το 1965 στον Καναδά, αν και οι ρίζες της ξεκινούν στο 1900. Έχει 100% καθετοποιημένη παραγωγή από τον σπόρο μέχρι την τελική συσκευασία, μόνιμη συνεργασία με διακεκριμένα ερευνητικά κέντρα και in-house R&D Lab. Διαθέτει πιστοποιημένες διαδικασίες GMP, παρασκευής και ελέγχου από τη Health Canada και τον FDA. Είναι μέλος του non-GMO Verified Program και της Tru-Label των ΗΠA κι ελέγχεται από τον ανεξάρτητο διεθνή φορέα ελέγχου QAI. Ασφαλώς είναι πιστοποιημένη παραγωγός οργανικών προϊόντων.

Έχει πολυάριθμες βραβεύσεις και διακρίσεις στα 58 χρόνια λειτουργίας της και βρίσκεται σε 70 χώρες σε 6 ηπείρους.

Είναι γνωστή για τα τιτλοδοτημένα και εξαιρετικά βιοδιαθέσιμα: βοτανικά εκχυλίσματα πλήρους φάσματος, ωμέγα λιπαρά από μη επεξεργασμένα φυτικά έλαια, αποτοξινωτικά και αντιοξειδωτικά τονωτικά για ευεξία, ειδικά συμπληρώματα για καλή υγεία και προβιοτικά με εγγυημένα ζωντανά βακτήρια μέχρι τη λήξη τους.

Παρασκευάζει με συνέπεια φυτικά, οργανικά και απαλλαγμένα από χημικές ουσίες συμπληρώματα εξαιρετικής ποιότητας με βάση την αειφορία και τον σεβασμό στο περιβάλλον, υιοθετώντας οικολογικές μεθόδους παραγωγής και συσκευασίας από τον σπόρο μέχρι το μπουκάλι.

Η MedMelon δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες καταναλωτές να επωφεληθούν καθημερινά από τα αποτελεσματικά και πλέον αξιόπιστα συμπληρώματα διατροφής της Flora που αποκλειστικά διανέμει. Γνωρίστε τα!

Θα τα βρείτε σε φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία και καταστήματα με βιολογικά τρόφιμα. Πληροφορίες στο www.medmelon.gr

