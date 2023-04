Πολιτική

Ant1news - Πες την γνώμη σου: Το κόμμα Κασιδιάρη, το “μπλόκο” και το “ΕΑΝ” του Κανελλόπουλου

Καθώς βρισκόμαστε μόλις τρεις εβδομάδες πριν το τέλος της προεκλογικής περιόδου, τα κόμματα ανοίγουν τα χαρτιά τους για θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητα των πολιτών, ενώ στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται και τα κόμματα που έχουν μπει στο «μικροσκόπιο» του Αρείου Πάγου, ως προς το εάν θα επιτραπεί ή όχι η συμμετοχή τους στις εκλογές κομμάτων, για τα οποία επιχειρήθηκε να στηθεί «νομοθετικό μπλόκο», μέσω της πρόσφατης κυβερνητικής τροπολογίας που υπερψηφίστηκε στην Βουλή.

Μέσω του Ant1news.gr, οι επισκέπτες του site έχουν το τελευταίο διάστημα την ευχέρεια να εκφράζουν την γνώμη τους, απαντώντας σε ερωτήματα που απασχολούν την κοινή γνώμη και τα οποία συζητούνται στις συνεντεύξεις των πολιτικών αρχηγών και στα πάνελ, που απαρτίζονται από υποψήφιους βουλευτές όλων των κομμάτων.

Ο ΑΝΤ1 και το Ant1news δίνουν ακόμη ένα βήμα στους πολίτες, για να εκφράσουν την γνώμη τους και να “ακουστούν”, σε μείζονα θέματα της επικαιρότητας.

Από σήμερα, σας καλούμε να πάρετε θέση και να δώσετε την δική σας απάντηση σχετικά με το κατά πόσον το νομοθετικό «μπλόκο» στο κόμμα Κασιδιάρη θα πρέπει να αφορά και το κόμμα «ΕΑΝ» υπό τον Αναστάσιο Κανελλόπουλο.

Τα ερωτήματα, όπως και τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών, παρουσιάζονται και στο δελτίο ειδήσεων του ANT1.

