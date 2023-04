Οικονομία

Ant1news - Πες την γνώμη σου: Η ψηφοφορία για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων

Η άποψη σας μετράει και έχει δύναμη. Δείτε την απάντηση που επικράτησε, μετά από τις ψήφους χιλιάδων επισκεπτών μας, που απάντησαν στο ερώτημα του Ant1news.

Καθώς απομένουν τρεις εβδομάδες μέχρι την λήξη της προεκλογικής περιόδου, ο ΑΝΤ1 και το Ant1news δίνουν ακόμη ένα βήμα στους πολίτες, για να εκφράσουν την γνώμη τους και να “ακουστούν”, σε μείζονα θέματα της επικαιρότητας.

Το πρωί της Πέμπτης καλέσαμε τους αναγνώστες μας να πάρουν θέση και να δώσουν την δική τους απάντηση σχετικά με την αξιολόγηση των δημοσίων υπάλληλων

Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε στις 11:00 της Παρασκευής και δρομολογήθηκε αμέσως η επόμενη ψηφοφορία.

Η συντριπτική πλειονότητα όσων πήραν μέρος στην ψηφοφορία απάντησαν ότι πρέπει να υπόκεινται σε αξιολόγηση και διαρκή κατάρτιση οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Τα ερωτήματα, όπως και τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών, παρουσιάζονται και στο δελτίο ειδήσεων του ANT1.

