Σάκκαρη: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι το είδωλό μου

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια μίλησε για τον “Greek Freak” εκφράζοντας τον θαυμασμό της για τον κορυφαίο παίκτη του NBA.

Η Μαρία Σάκκαρη μίλησε για την τοποθέτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, μετά τον αποκλεισμό των Μπακς στα πλέι οφ του ΝΒΑ. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια χαρακτήρισε είδωλό της τον Giannis:

«Είμαι χαρούμενη που κάποιος σαν αυτόν μίλησε γι' αυτό και ίσως αυτό είναι μια αφύπνιση για όσους είναι εκτός αθλητισμού προκειμένου να καταλάβουν τι σημαίνει όταν χάνεις ή δεν επιτυγχάνεις τους στόχους σου, δεν είναι το τέλος του κόσμου», είπε από τη Μαδρίτη η 27χρονη τενίστρια, που έχει εξαιρετική σχέση με τον Γιάννη.

«Είμαι σίγουρη ότι είναι πολύ απογοητευμένος που δεν προχώρησαν, αλλά ο τρόπος που το χειρίζεται και η νοοτροπία του είναι κάτι πολύ ξεχωριστό», πρόσθεσε η Νο.9 τενίστρια στον κόσμο.

«Γι' αυτό είναι ένας από τους κορυφαίους στον κόσμο και γι' αυτό είναι το είδωλό μου. Διότι δεν είναι freak μόνο ως αθλητής, είναι freak και πνευματικά. Πάντα λέει ότι το τένις είναι το δυσκολότερο άθλημα και μου έχει μιλήσει γι' αυτό, γενικά νομίζω ότι θαυμάζει τα ατομικά αθλήματα. Γι' αυτό νομίζω ότι έχει βελτιωθεί τόσο πολύ, γιατί θεωρεί τον εαυτό του ως ένα ξεχωριστό άτομο μέσα σε μια ομάδα, επειδή ακριβώς κουβαλάει στις πλάτες του μια ομάδα. Το τένις είναι ένα άθλημα όπου χάνουμε κάθε εβδομάδα και πρέπει να προσπαθήσεις ξανά, να τα σβήσεις όλα και να ξεκινήσεις από το μηδέν».

