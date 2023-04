Κόσμος

Ερντογάν: “Εξαφανισμένος” για ακόμη μια ημέρα ο Τούρκος Πρόεδρος

Μέσω τηλεδιάσκεψης θα εμφανιστεί σήμερα ο Τούρκος Πρόεδρος, ο οποίος περιορίζει τις προεκλογικές εμφανίσεις.

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μπορεί να συνεχίσει σε περιορισμένη μόνο έκταση την προεκλογική εκστρατεία του μετά την ασθένειά του.

Ο πρόεδρος αποφάσισε να μην παραστεί σήμερα στα προγραμματισμένα εγκαίνια μιας γέφυρας στα Άδανα, στη νότια Τουρκία, σύμφωνα με τον προεδρικό ιστότοπο.

Εντούτοις θα συμμετάσχει στα εγκαίνια μέσω τηλεδιάσκεψης από το γραφείο του. Ο Ερντογάν σπάνια παραλείπει να παραστεί σε εγκαίνια υποδομών, μέσω των οποίων προωθεί την εκστρατεία του για να επανεκλεγεί στις προεδρικές εκλογές της 14ης Μαΐου. Χθες, Τετάρτη, δεν παρέστη στα εγκαίνια μιας σιδηροδρομικής γραμμής για αμαξοστοιχίες υψηλής ταχύτητας στην Άγκυρα.

Πάντως από πλευράς κυβέρνησης λένε ότι θα επανέλθει σύντομα ο Τούρκος Πρόεδρος. Μάλιστα χθες ο Τούρκος Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε και την ασθένεια του Ταγίπ Ερντογάν. Γαστρεντερίτιδα είπε, παρόλο που στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξακολουθούσε να διαδίδεται ότι έπαθε καρδιακό επεισόδιο. Αυτά τα σενάρια διαψεύστηκαν.

Αλλά και η αντιπολίτευση έχει τις αμφιβολίες της και αφήνει να διαρρεύσει ότι μπορεί να πάσχει και από κάτι άλλο ο Ταγίπ Ερντογάν.

Το θέμα είναι πόσο θα συνεχιστεί η ακύρωση των προγραμμάτων του Ταγίπ Ερντογάν καθότι είναι σε μια κρίσιμη προεκλογική περίοδο, και κάθε απουσία του στοιχίζει στο κόμμα του και στον ίδιο.

Ο Ερντογάν διεξήγε με εντατικό ρυθμό την προεκλογική εκστρατεία του και πραγματοποιούσε συνήθως τρεις δημόσιες εμφανίσεις ενώπιον κοινού την ημέρα.

Ο 69χρονος απερχόμενος πρόεδρος ασθένησε όμως το βράδυ της Τρίτης, δύο εβδομάδες πριν από τις κοινοβουλευτικές και προεδρικές εκλογές. Αναγκάσθηκε να διακόψει μια ζωντανή τηλεοπτική συνέντευξη λόγω στομαχικής διαταραχής και στη συνέχεια διέκοψε την προεκλογική εκστρατεία του.

Χθες, Πέμπτη, εμφανίσθηκε για λίγο σε βιντεοδιάσκεψη με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, στην οποία ο τούρκος πρόεδρος φαινόταν χλωμός. Ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά ανέφερε πως ο Ερντογάν παρουσίασε στομαχικά προβλήματα και χρειάζεται ανάπαυση.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις προοιωνίζονται μια μάχη στήθος με στήθος του Ερντογάν με τον κυριότερο αντίπαλό του για την προεδρία, τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

