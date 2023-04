Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Τριήμερο με ανάδρομους πλανήτες (βίντεο)

Ζώδια

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Για περίεργο τριήμερο λόγω της ανάδρομης πορείας τουλάχιστον δύο πλανητών, μίλησε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, την Παρασκευή.

Η αστρολόγος σημείωσε ότι «Ο Ερμής είναι ανάδρομος και χρειάζεται προσοχή να μην κάνουμε λάθη σε συναντήσεις μας».

Η Λίτσα Πατέρα αναφέρθηκε και στην Αφροδίτη, λέγοντας ότι «ευνοεί τις γνωριμίες, τις σχέσεις και τις συνεργασίες και μας κάνει να είμαστε “έτοιμοι για δράση”».

Η αστρολόγος επεσήμανε πάντως ότι «Ο Πλούτωνας που έχει αποφασίσει να αλλάξει το σύμπαν, γίνεται ανάδρομος αυτό το τριήμερο και καθυστερεί τα σχέδια του και είναι λίγο περίεργο. Θα κάνει κάτι καλό, αφού όμως αλλάξει τα δεδομένα»..

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

