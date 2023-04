Αθλητικά

Super League Play Out: Οι “τελικοί” του Σαββατοκύριακου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος των play out και οι ομάδες θα τα "δώσουν όλα για όλα" αυτό το Σαββατοκύριακο. Οι αγώνες και το προγραμμα της αγωνιστικής.

Τρεις αγωνιστικές απέμειναν για την ολοκλήρωση του Play Out και ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιες δυο ομάδες θα πιουν το πικρό ποτήρι του υποβιβασμού για τη Super League 2. Η 5η αγωνιστική των Play Out, με κοινή ώρα έναρξης τις 19:15, ενδέχεται να ξεκαθαρίσει την κατάσταση σε σημαντικό βαθμό.

Ατρόμητος και ΟΦΗ είναι οι δυο μοναδικοί σύλλογοι που δεν έχουν το άγχος του υποβιβασμού. Αντίθετα, διεκδικούν, ξεκινώντας από την ίδια βάση, τους 34 βαθμούς, την πρωτιά σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα. Η μεταξύ τους κόντρα στο Περιστέρι, βρίσκει τις δυο ομάδες σε παρόμοια κατάσταση. Αυτή του Κρις Κόουλμαν ηττήθηκε μεν με 1-0, ωστόσο απέδειξε πως «χτυπάει» όλα τα παιχνίδια της, όπως είχε φανεί και στα τρία προηγούμενα. Το ρεκόρ της στα Play Out πήγε στο 1-2-1 με 4-3 τέρματα. Εκείνη του Βάλντας Νταμπράουσκας έμεινε στο 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης, διευρύνοντας σε τέσσερα ματς το αήττητο σερί της (2-2-0 με 7-4 τέρματα).

Στην Τρίπολη, ο τοπικός Αστέρας περιμένει τη Λαμία, έχοντας «αέρα» τριών βαθμών. Οι Αρκάδες απέσπασαν πολύτιμο βαθμό στο Ηράκλειο, με τον υπηρεσιακό Γιάννη Δουβίκα στον πάγκο τους, αλλά έχουν μόλις μια νίκη στα 10 πιο πρόσφατα παιχνίδια τους (1-5-4 με 7-11 τέρματα). Γι’ αυτό και βρέθηκαν σε δύσκολη θέση. Η Λαμία, από την άλλη, συνεχίζει την εξαιρετική της πορεία, κερδίζοντας και τον Ατρόμητο (1-0). Ηταν η τέταρτη νίκη για τους παίκτες του Λεωνίδα Βόκολου στους επτά τελευταίους αγώνες τους (4-2-1 με 11-8 τέρματα).

Στη Νεάπολη, το ματς του Ιωνικού με τον ΠΑΣ Γιάννινα είναι «εξάποντο». Ο «Αγιαξ της Ηπείρου» έχει δυο επιπλέον βαθμούς από τους Νικαιώτες, χάρη στη νίκη 3-2 που σημείωσε επί του Παναιτωλικού. Ήταν το πρώτο «τρίποντο» για την ομάδα του Θανάση Στάικου έπειτα από 12 σερί αποτυχίες (στο 1-7-5 με 6-12 τέρματα, πλέον). Ο Ιωνικός, από την πλευρά του, έμεινε όρθιος στη Λιβαδειά (2-2) και κρατάει την τύχη στα χέρια του. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου συγκέντρωσε 10 βαθμούς στα πέντε πιο πρόσφατα ματς (3-1-1 με 5-4 τέρματα) και δικαιούται να ελπίζει.

Αυτός που είναι σε δεινή θέση, είναι ο Λεβαδειακός, ειδικά μετά την αποτυχία του να κερδίσει τον Ιωνικό. Η ομάδα του Γιάννη Πετράκη «καίγεται» για τη νίκη στο Αγρίνιο, αλλά και ο Παναιτωλικός δεν… αντέχει να χάσει κι άλλο αγώνα καθώς θα μπλέξει ακόμη περισσότερο. Τα «καναρίνια» του Γιάννη Αναστασίου έφτασαν τα επτά ματς δίχως νίκη (0-2-5 με 5-12 τέρματα), με την ήττα στα Γιάννινα να είναι η τέταρτη διαδοχική. Ο δε Λεβαδειακός, συμπλήρωσε μεν πέντε παιχνίδια αήττητος (2-3-0 με 7-4 τέρματα), αλλά αυτή τη φορά το «Χ» μάλλον δε θα του είναι αρκετό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής των Play Out του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 29 Απριλίου 2023

19:15 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης – Λαμία

19:15 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος - ΟΦΗ

19:15 Γήπεδο Νεάπολης, Ιωνικός – ΠΑΣ Γιάννινα

19:15 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός – Λεβαδειακός

Ειδήσεις σήμερα:

“Παναγία Άξιον Εστί”: Σε λαϊκό προσκύνημα στην Αθήνα η εικόνα από το Άγιον Όρος

Χανιά: Σύλληψη 28χρονου για σεξουαλική επίθεση σε 11χρονη

Δολοφονία Καραϊβάζ - Μπαλάσκας: Το λευκό βαν ανήκει στην σύντροφο του ενός συλληφθέντα (βίντεο)