Κοινωνία

Τέμπη: ποινική δίωξη στον πρώην Πρόεδρο του ΟΣΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποινική δίωξη κατά του πρώην προέδρου του ΟΣΕ και άλλων δύο ατόμων, άσκησε η Εισαγγελία Εφετών.

Ποινική δίωξη άσκησε σήμερα ο εποπτεύων την έρευνα για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας Σταμάτης Δασκαλόπουλος, κατά του πρώην πρόεδρου του ΟΣΕ Σπύρου Πατέρα και δύο μελών της επιτροπής για την υπόθεση της μετάταξης του σταθμάρχη.

Η δίωξη είναι και για τους τρεις για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

ΕΟΠΥΥ: πλήρης κάλυψη νοσηλείας και αποκατάστασης των τραυματιών

Εν τω μεταξύ, σε ανακοίνωση του, ο ΕΟΠΥΥ, αναφέρει τα εξής:

«Με αφορμή την πρόσφατη νομοθετική διάταξη στην οποία προβλέφθηκε ότι ο ΕΟΠΥΥ θα καλύπτει πλήρως τις δαπάνες νοσηλείας και αποκατάστασης των τραυματιών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023 σε υλικά και υπηρεσίες, σε όλες τις δομές Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, καθώς και τα έξοδα μετάβασής τους σε δομές αποκατάστασης του εξωτερικού, χωρίς οποιαδήποτε συμμετοχή αυτών, καθορίστηκε στις 27/04/2023 με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού η υλοποίηση της ανωτέρω Διάταξης. Με αυτή την απόφαση του ο ΕΟΠΥΥ ανταποκρίνεται για άλλη μία φορά άμεσα, θέτοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο και προσφέροντας στους πληγέντες τις απαραίτητες για την ανάρρωση και αποκατάστασή τους υπηρεσίες/παροχές χωρίς καμία επιβάρυνση μέσα από το δίκτυο των συμβεβλημένων παρόχων του.

Επίσης, δυνάμει νομοθετικών ρυθμίσεων ο ΕΟΠΥΥ ορίστηκε ως ο εκτελών την επεξεργασία του Εθνικού Μητρώου Εγκαυματιών από πάσης φύσεως αιτίες και του ανατέθηκε ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η διαδικασία της κατηγοριοποίησης και της κατά παρέκκλιση κάλυψης και διάθεσης παροχών στους εγκαυματίες (πάσης φύσεως φάρμακα, επουλωτικά/αναπλαστικά σκευάσματα, επιθέματα, ελαστικά, πιεστικά ενδύματα κ.α).



Με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού στις 27/04/2023 καθορίστηκε ο τρόπος διάθεσης των απαραίτητων σκευασμάτων/προϊόντων για την ανάρρωση και επούλωση των εγκαυματιών, προσφέροντάς τους, τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα διευρυμένο δίκτυο συμβεβλημένων παρόχων σε όλη την επικράτεια να λαμβάνουν πάσης φύσεως επουλωτικά/αναπλαστικά σκευάσματα χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση».

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Γεωργούλης: “είναι τελείως στημένη η καταγγελία για βιασμό” (βίντεο)

Ξυλοδαρμός 11χρονου μέσα στο σχολείο: Έχασε τις αισθήσεις του, παραμένει σε νοσοκομείο

Ηράκλειο: Σύλληψη 22χρονου που “έκρυβε” και βίαζε εξαφανισμένη 13χρονη