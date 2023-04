Κοινωνία

Πισπιρίγκου: “Ήταν ψυχρή και απρόσιτη” - Τι κατέθεσαν οι νοσηλεύτριες

Με τις καταθέσεις δύο νοσηλευτριών συνεχίστηκε η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου. Η απουσία της κατηγορούμενης και η αναφορά που προκάλεσε αίσθηση.



Με τις καταθέσεις δύο νοσηλευτριών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πάτρας συνεχίστηκε η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου, που σήμερα είναι απούσα από το εδώλιο, για την ανθρωποκτονία και την απόπειρα σε βάρος της Τζωρτζίνας.

Οι δύο μάρτυρες έζησαν για σχεδόν τέσσερις μήνες τη μάχη που έδωσε η Τζωρτζίνα νοσηλευόμενη στο Ρίου όπου είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στην ΜΕΘ τον Απρίλιο του 2021 μετά από την ανακοπή που υπέστη στο Καραμανδάνειο.

Και οι δύο νοσηλεύτριες περιέγραψαν την μητέρα ως ψύχραιμη και τυπική, λέγοντας πως δεν είχε τις συνήθεις αντιδράσεις των γυναικών που τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα υγείας. Μάλιστα προκάλεσε αίσθηση στην Έδρα η αναφορά μίας εκ των δύο νοσηλευτριών, ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου είχε κάνει μαζικά αιτήματα φιλίας σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης σε όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου.

Η νοσηλεύτρια Γεωργία Παπανίκου, που κατέθεσε δεύτερη, είπε πως η όλη συμπεριφορά της κατηγορουμένης ήταν περίεργη: «Παρατήρησα κάτι έξω από συνηθισμένο και ενημέρωσα τον κ. Ηλιάδη για αυτό» είπε χαρακτηριστικά ενώ λίγο νωρίτερα είχε περιγράψει πως η Ρούλα Πισπιρίγκου «ήταν μία μητέρα που ερχόταν σε όλα τα επισκεπτήρια. Ήταν τυπική. Δεν ήταν μία μητέρα που έψαχνες να την βρεις. Έχω συνηθίσει να θέλουν να μείνουν και ένα λεπτό παραπάνω. Αυτή δεν ήθελε. Είχε ιατρικές γνώσεις. Ήταν άνετη, ψύχραιμη δεν την είδα ποτέ αναστατωμένη. Συνήθως οι μητέρες είναι αναστατωμένες, έχουν έντονο φόβο για την εξέλιξη της ζωής του παιδιού τους».

Ξεκινώντας την κατάθεση της η κυρία Παπανίκα είπε πως δεν θα ξεχάσει ποτέ τα λόγια τού αναισθησιολόγου του Καραμανδάνειου στον επικεφαλής τής ΜΕΘ στο Ρίο κ. Ηλιάδη όταν μεταφέρθηκε εκεί η Τζωρτζίνα. «Του είπε "Ανδρέα σου παραδίδω το παιδί αυτό, είναι το τελευταίο παιδί αυτής της οικογένειας, έχουν χάσει άλλα δύο, θέλω να κάνεις ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν". Τα λόγια αυτά έχουν χαραχτεί στο μυαλό μου, πολλές φορές τα ακούω στο κεφάλι μου».

Η κυρία Παπανίκου είπε πως η Ρούλα Πισπιρίγκου έστειλε μαζικά αιτήματα φιλίας στο προσωπικό του νοσοκομείου και ότι εκείνη το αποδέχθηκε με αποτέλεσμα να βλέπει τις αναρτήσεις της.

«Κάποια στιγμή το καλοκαίρι, αφού η Τζωρτζίνα είχε πάρει εξιτήριο, είδα σε ανάρτησή της ότι ξεκινά μαθήματα εγκληματολογίας στο Πάντειο. Επειδή ήθελα και εγώ να κάνω ένα μεταπτυχιακό επικοινώνησα μαζί της και μου είπε ότι είναι σεμινάριο. Μου είπε πως παρακολουθούσε ένα σεμινάριο ειδικής αγωγής καθώς η Τζωρτζίνα είναι πλέον ΑμεΑ και πως στη δεδομένη στιγμή το Πάντειο έκανε προσφορά και μπορούσες να επιλέξεις και ένα ακόμα σεμινάριο και έτσι εκείνη επέλεξε εγκληματολογία. Σκεφτόμουν γιατί μία μητέρα που έχει ένα παιδί σε αυτή την κατάσταση να αναρτήσει τα σεμινάρια εγκληματολογίας και όχι τα σεμινάρια ειδικής αγωγής» είπε η μάρτυρας.

Σύμφωνα με την κυρία Παπανίκου, η συμπεριφορά του Μάνου Δασκαλάκη ήταν εντελώς αντίθετη από αυτήν της τότε συζύγου του: «Είδα τον Μάνο Δασκαλάκη καταβεβλημένο να κλαίει και την κατηγορούμενη εντελώς ψύχραιμη να τον παρηγορεί».

Πρόεδρος : Αυτό δεν συνηθισμένο; Ο ένας γονιός να καταρρέει και ο άλλος να είναι ψύχραιμος;

: Αυτό δεν συνηθισμένο; Ο ένας γονιός να καταρρέει και ο άλλος να είναι ψύχραιμος; Μάρτυρας : Στα μάτια μου όχι, από την εμπειρία που έχω. Θα περίμενα η μητέρα να είναι έτσι, και μάλιστα μία μητέρα που έχει χάσει το άλλο παιδί της 20 ημέρες πριν την ανακοπή της Τζωρτζίνας.

: Στα μάτια μου όχι, από την εμπειρία που έχω. Θα περίμενα η μητέρα να είναι έτσι, και μάλιστα μία μητέρα που έχει χάσει το άλλο παιδί της 20 ημέρες πριν την ανακοπή της Τζωρτζίνας. Πρόεδρος : Διαπιστώσατε εσείς κάποια δυσφορία των γονιών σχετικά με τους χειρισμούς των γιατρών;

: Διαπιστώσατε εσείς κάποια δυσφορία των γονιών σχετικά με τους χειρισμούς των γιατρών; Μάρτυρας : Το μόνο περιστατικό που θυμάμαι ήταν η δυσφορία όταν της είπε ο κ. Ηλιάδης να δει ψυχίατρο. Δυσαρεστήθηκαν με αυτήν την προτροπή και οι δυο γονείς.

: Το μόνο περιστατικό που θυμάμαι ήταν η δυσφορία όταν της είπε ο κ. Ηλιάδης να δει ψυχίατρο. Δυσαρεστήθηκαν με αυτήν την προτροπή και οι δυο γονείς. Πρόεδρος : Διαπιστώσατε εάν υπήρχε ικανοποίηση για τους γιατρούς;

: Διαπιστώσατε εάν υπήρχε ικανοποίηση για τους γιατρούς; Μάρτυρας : Αυτό βλέπαμε, πως ήταν ευχαριστημένοι. Ενημερώνονταν καθημερινά, δεν υπήρχε παράπονο, αντιρρήσεις. Στο FB ανέβαζε αναρτήσεις που εξυμνούσε τον κ. Ηλιάδη.

: Αυτό βλέπαμε, πως ήταν ευχαριστημένοι. Ενημερώνονταν καθημερινά, δεν υπήρχε παράπονο, αντιρρήσεις. Στο FB ανέβαζε αναρτήσεις που εξυμνούσε τον κ. Ηλιάδη. Πρόεδρος : Σας είχε πει ότι είχε ιατρικές γνώσεις; Πώς σας το είπε;

: Σας είχε πει ότι είχε ιατρικές γνώσεις; Πώς σας το είπε; Μάρτυρας: Κάτι έκανα, είδα ότι μιλάει σαν άνθρωπος που δεν είναι έξω από τον χώρο και μου είπε "συνάδελφος, νοσηλεύτρια είμαι κι εγώ". Αυτό μου το είπε στην πρώτη νοσηλεία.

Η μάρτυρας ανέφερε πως οι κινήσεις και η συμπεριφορά της κατηγορουμένης «είχαν τη μορφή διεκπεραίωσης».

Πρόεδρος : Έχετε δει γονιό να μην κλαίει και να χτυπιέται αλλά να εκφράζει το ενδιαφέρον του κάνοντας ερωτήσεις;

: Έχετε δει γονιό να μην κλαίει και να χτυπιέται αλλά να εκφράζει το ενδιαφέρον του κάνοντας ερωτήσεις; Μάρτυρας : Έχω δει γονείς να είναι σκληροί αλλά δεν έχω δει γονείς να μην λυγίζουν. Έχω δει θρήνο μάνας για το αγέννητο παιδί της. Σαν μάνα δεν το χωράει το μυαλό μου.

: Έχω δει γονείς να είναι σκληροί αλλά δεν έχω δει γονείς να μην λυγίζουν. Έχω δει θρήνο μάνας για το αγέννητο παιδί της. Σαν μάνα δεν το χωράει το μυαλό μου. Εισαγγελέας : Η Τζωρτζίνα μπορούσε να δεχθεί ερεθίσματα;

: Η Τζωρτζίνα μπορούσε να δεχθεί ερεθίσματα; Μάρτυρας : Ήταν σε βαριά κατάσταση. Όμως φαινόταν ότι μέρα με μέρα αντιλαμβανόταν την κατάσταση. Όταν πηγαίναμε να της κάνουμε κοτσιδάκια, φαινόταν σαν να αναγνωρίζει κάποια πρόσωπα. Αντιδρούσε στα επώδυνα ερεθίσματα.

: Ήταν σε βαριά κατάσταση. Όμως φαινόταν ότι μέρα με μέρα αντιλαμβανόταν την κατάσταση. Όταν πηγαίναμε να της κάνουμε κοτσιδάκια, φαινόταν σαν να αναγνωρίζει κάποια πρόσωπα. Αντιδρούσε στα επώδυνα ερεθίσματα. Εισαγγελέας : Μπορούσε η μητέρα να περιποιηθεί παιδί;

: Μπορούσε η μητέρα να περιποιηθεί παιδί; Μάρτυρας : Βεβαίως, τους ενθαρρύνουμε.

: Βεβαίως, τους ενθαρρύνουμε. Εισαγγελέας : Το έκανε;

: Το έκανε; Μάρτυρας : Δεν την έχω δει.

: Δεν την έχω δει. Ένορκος : Είχε αλληλεπίδραση με την μητέρα η Τζωρτζίνα; Όταν της μίλαγε η μητέρα και ο πατέρας αντιδρούσε;

: Είχε αλληλεπίδραση με την μητέρα η Τζωρτζίνα; Όταν της μίλαγε η μητέρα και ο πατέρας αντιδρούσε; Μάρτυρας : Φαινόταν σαν να αναγνώριζε πρόσωπα. Δεν είδα κάτι περίεργο.

: Φαινόταν σαν να αναγνώριζε πρόσωπα. Δεν είδα κάτι περίεργο. Ένορκος : Μας είπατε ότι από την εμπειρία σας ήταν ψυχρή, εσείς γιατί την κάνατε φίλη στο FB;

: Μας είπατε ότι από την εμπειρία σας ήταν ψυχρή, εσείς γιατί την κάνατε φίλη στο FB; Μάρτυρας : Λέω τα πράγματα όπως τα αντιλαμβάνομαι εγώ.

: Λέω τα πράγματα όπως τα αντιλαμβάνομαι εγώ. Ένορκος: Ναι αλλά βγάζετε και υποκειμενικά συμπεράσματα.

Η νοσηλεύτρια Αγγελική Καρβουνίδου κατέθεσε ότι δεν αντιλήφθηκε τίποτε περίεργο πλην του ότι η κατηγορουμένη έδειχνε άνθρωπος που δεν έβγαζε κανένα συναίσθημα αναφέροντας πως «ήταν ψυχρή και απρόσιτη». Θέλοντας να δώσει ένα παράδειγμα, η μάρτυρας είπε: «Εγώ τα περιποιούμαι τα παιδιά, τα χτενίζω το πρωί και όταν μπαίνουν οι μανάδες ευχαριστούνται, τους αρέσει. Αυτό δεν το έβλεπα από την κατηγορούμενη».

Η μάρτυρας κατέθεσε πως η Ρούλα Πισπιρίγκου ήταν «τυπική, απρόσιτη προς εμάς» συμπληρώνοντας πως «άλλοι γονείς ρωτάνε, έχουν απορίες, φόβους για το παιδί. Δεν έβγαζε το συναίσθημα μιας μαμάς που το παιδί της είναι βαριά άρρωστη και δεν ξέρει τι θα συμβεί μετά...».

Η δίκη θα συνεχιστεί την Τρίτη 2 Μαΐου.

