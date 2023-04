Πολιτική

Μενέντεζ: H “Συμμαχία 3+1” κλειδί για την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Ευρώπης

Το μήνυμα του γερουσιαστή των ΗΠΑ Μπομπ Μενέντεζ, στο 8o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.



Ιδιαίτερα σημαντική για την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου είναι η συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ, γνωστή ως "Συμμαχία 3+1”. Αυτό επισήμανε ο γερουσιαστής των ΗΠΑ Μπομπ Μενέντεζ, στο 8o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, ο κ. Μενέντεζ τόνισε ότι ο ρόλος της "Συμμαχίας 3+1” στην ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου κατέστη ακόμη πιο σημαντικός από τη στιγμή που ο Βλαντίμιρ Πούτιν προσπάθησε να "εργαλειοποιήσει” την ενέργεια και να τη χρησιμοποιήσει ως "όπλο” στο πλαίσιο της κόντρας του με τη Δύση. «Ο καλύτερος τρόπος για να αμυνθεί κανείς σε μια τέτοιου είδους επιθετικότητα είναι η συνεργασία. Και η "συμμαχία” ΗΠΑ, Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στον ενεργειακό τομέα συμβάλλει ακριβώς σε αυτόν τον σκοπό, δηλαδή στην ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής», συμπλήρωσε.

Τόνισε επίσης, ότι θα συνεχίσει προσωπικά να υποστηρίζει την υλοποίηση σημαντικών έργων για τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ανατολικής Μεσογείου και την απεξάρτηση της περιοχής από τη Ρωσία, προτρέποντας τις χώρες - μέλη της "συμμαχίας 3+1” να συνεχίσουν να χτίζουν πάνω στην επιτυχή συνεργασία που έχουν ήδη οικοδομήσει. Στάθηκε τέλος, στην αναβάθμιση του ρόλου του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, λέγοντας ότι εξελίσσεται σε ενεργειακό κόμβο και θα συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.

Στο δικό της βιντεοσκοπημένο μήνυμα, η βουλευτής της ΝΔ και πρώην Υπουργός Εξωτερικών, Ντόρα Μπακογιάννη, υποστήριξε ότι η συμφωνία των τεσσάρων χωρών έχει πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία, προσφέροντας μεγάλη σταθερότητα και ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Επισήμανε, ότι η Ελλάδα υπήρξε πάντα γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης και αποτελεί έναν από τους αξιόπιστους εταίρους στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που ακολούθησε και συντόνισε ο Έντι Ζεμενίδης, Εκτελεστικός Διευθυντής του Hellenic American Leadership Council, ο Χάρης Γεωργιάδης, Πρόεδρος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Κυπριακής Βουλής, μίλησε για σημαντικά βήματα προς τα εμπρός. Είπε πως η πρόοδος στις σχέσεις της Κύπρου με το Ισραήλ είναι εκπληκτική, χαρακτηρίζοντας απαραίτητη τη συμμετοχή των ΗΠΑ στα δρώμενα της Ανατολικής Μεσογείου. «Το 3+1 δεν είναι κατά κανενός έθνους και δεν αποκλείει κανένα έθνος, ούτε την Τουρκία. Αν συμπεριφερθεί ως μια πραγματική δημοκρατία θα μπορούσε να αποτελέσει μέλος αυτής της πρωτοβουλίας, κάτι που δυστυχώς δεν διαφαίνεται προς το παρόν» συμπλήρωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Στη σημασία της συνεργασίας των τεσσάρων χωρών αναφέρθηκε και ο Τζορτζ Τσούνης, Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, τονίζοντας πως ενισχύει το επίπεδο συνεννόησης και θέτει τις βάσεις για τη διασφάλιση της ειρήνης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ερωτηθείς για τον ρόλο του Αμερικανικού Κογκρέσου, εξήγησε πως έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει συναίνεση και το κάνει υπεύθυνα. «Αν δεν σέβεσαι τις αποφάσεις των επιτροπών, το πρόβλημα θα σε βρει, όχι το αντίθετο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσούνης.

Από την πλευρά του ο Δημήτρης Καιρίδης, βουλευτής της ΝΔ και Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, χαρακτήρισε τη συνεργασία 3+1 ως μια ιστορική, ριζοσπαστική στιγμή, τονίζοντας ότι Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ μοιράζονται κοινά συμφέροντα και αξίες. Επισήμανε πως η συνεργασία εργάζεται υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή και έκανε λόγο για πολλαπλές ευκαιρίες, αρκεί να είμαστε ειλικρινείς και να ακολουθούμε μακροχρόνια προσέγγιση.

