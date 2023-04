Οικονομία

Οικονομικά ευάλωτοι οφειλέτες: Σε λειτουργία η πλατφόρμα

Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια. Η δήλωση του Υπουργου Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα.

Ο υπουργός Οικονομικών. Χρήστος Σταϊκούρας έκανε δήλωση σχετικά με την ψηφιακή πλατφόρμα για την έκδοση βεβαίωσης οικονομικά ασθενέστερου οφειλέτη που τέθηκε σήμερα σε λειτουργία.

«Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνέχεια της ψήφισης σχετικής νομοθετικής διάταξης, θέτει σε εφαρμογή την Υπουργική Απόφαση για την εφαρμογή διευρυμένων, κατά 30%, εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων ένταξης των οικονομικά ασθενέστερων οφειλετών στο πρόγραμμα επιδότησης της δόσης στεγαστικών δανείων του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, για τους οικονομικά ασθενέστερους οφειλέτες, τα εισοδηματικά κριτήρια αυξάνονται έως τα 27.300 ευρώ, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, από 21.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι πρότινος.

Ειδικότερα, τα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής:

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 9.100 ευρώ.

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη: 13.650 ευρώ.

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος : 18.200 ευρώ.

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη: 22.750 ευρώ.

Νοικοκυριό αποτελούμενο από πέντε μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω: 27.300 ευρώ.

Στα ίδια ως άνω όρια διαμορφώνονται και τα κριτήρια των καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού.

Αντίστοιχα, διευρύνονται κατά 30% και τα περιουσιακά κριτήρια, δηλαδή η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, έως τα 234.000 ευρώ, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, από 180.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι πρότινος.

Ταυτόχρονα, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, συνδράμει και στην υλοποίηση του προγράμματος, ως προς το πρώτο βήμα αυτού, που είναι η έκδοση της σχετικής βεβαίωσης οικονομικά ασθενέστερου οφειλέτη μέσω δικής της ψηφιακής πλατφόρμας.

Η έκδοση της βεβαίωσης γίνεται από σήμερα με υποβολή αίτησης στο link: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/bebaiose-oikonomika-asthenesterou-opheilete

Υπενθυμίζεται ότι η υλοποίηση του προγράμματος επιδότησης, ποσοστού 50% της αύξησης του επιτοκίου, επιβαρύνει αποκλειστικά το τραπεζικό σύστημα και όχι τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το Υπουργείο Οικονομικών, αποδεικνύει έμπρακτα ότι αφουγκράζεται τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών και παρεμβαίνει συντονισμένα και αποφασιστικά, σε συνεργασία και με το τραπεζικό σύστημα και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, προκειμένου να στηρίξει ουσιαστικά τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στην αντιμετώπιση των έκτακτων δυσκολιών της τρέχουσας περιόδου».

