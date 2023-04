Κοινωνία

Φωτιά στην Εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την καταστολή της πυρκαγιάς.

Πυρκαγιά ξέσπασε στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, λίγο μετά τους Αγίους Θεοδώρους, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15.40 το μεσημέρι, μεταξύ της Εθνικής Οδού και του προαστιακού, μετά τους Αγίους Θεοδώρους.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση στην άκρη του δρόμου στο 67ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού και στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο 67ο χλμ της Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου. Επιχειρούν 21 #πυροσβέστες με 7 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 28, 2023

Ακόμη, σύμφωνα με το korinthostv.gr, αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στο 69οχλμ του αυτοκινητοδρόμου Αθηνών – Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Στο σημείο έσπευσαν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής, περιπολικό του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων και όχημα της Ολυμπίας Οδού.

Ο οδηγός εγκατέλειψε εγκαίρως το όχημα και είναι καλά στην υγεία του.

